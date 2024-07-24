Sinopsis Longlegs, Film Horor Sadis Nicholas Cage

JAKARTA - Sinopsis film Longlegs akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini dibintangi aktor ternama Nicholas Cage dan Maika Monroe ini jadi salah satu film horor yang menjanjikan dan dinantikan para penikmat sineas.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 86% dari 229 ulasan kritikus adalah positif, dengan nilai rata-rata 7,5/10.

Film Longlegs

Longlegs menceritakan kisah seorang pembunuh berantai, Longlegs (Nicholas Cage) yang masih dalam buruan kepolisian. Agen FBI Lee Harker (Monroe) adalah karyawan baru berbakat yang ditugaskan untuk menangani kasus pembunuh berantai (Cage) yang belum terpecahkan.

Seiring berjalannya waktu penyelidikan, kasus ini berubah menjadi rumit. Adapula unsur gaib yang dirasakan Harker dan seolah menjadi petunjuk untuk menangkap pembunuh berantai ini.

Teror-teror mengerikan pun semakin menghantui Harker dalam misi penangkapan Longlegs. Ia harus berpacu dengan waktu untuk menghentikannya sebelum dia merenggut nyawa keluarga tak berdosa lainnya.

Melihat dari trailer Longlegs, video berdurasi 2 menit 21 detik ini memerlihatkan beberapa cara sadis yang dilakukan Longlegs untuk membantai targetnya. Suasana mencekam dan teror menakutkan juga begitu terasa dan semakin membuat penikmat film horor makin penasaran.

(aln)