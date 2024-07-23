Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Inul Daratista Jadikan Series Inul & Adam sebagai Tabungan Karya

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |16:06 WIB
Inul Daratista Jadikan Series Inul & Adam sebagai Tabungan Karya
Inul Daratista Jadikan Series Inul dan Adam Tabungan Karya. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA –  Vision+ menggandeng diva dangdut fenomenal, Inul Daratista dalam series terbarunya, Inul & Adam. Akting pelantun Kocok Kocok itu bisa Anda tonton melalui link ini.

Inul dalam wawancaranya dengan Vision+ mengatakan, series Inul & Adam tersebut merupakan ‘tabungan’ karyanya di luar dunia musik. “Selama ini kan orang tahunya saya nyanyi tok. Jadi series ini tabungan aku sebagai seniman,” ujarnya.

Inul Daratista tak menampik banyak pihak yang menawarkannya untuk bermain dalam proyek layar lebar. Namun untuk saat ini, dia hanya berharap, Inul & Adam bisa dinikmati oleh semua kalangan.

Inul Daratista Jadikan Series Inul & Adam Tabungan Karya. (Foto: MNC Media)
Inul Daratista Jadikan Series Inul & Adam Tabungan Karya. (Foto: MNC Media)

“Mudah-mudahan, series ini bisa menjadi penghibur untuk kalian yang penat setelah pulang kantor. Atau, menjadi hiburan bagi ibu-ibu yang di rumah. Karena series ini kan tayang setiap hari Jumat,” tuturnya.

Series Inul & Adam menyuguhkan kisah perjalanan karier dan asmara seorang pedangdut bernama Inul. Ada banyak tantangan yang harus dihadapinya untuk meraih mimpi sebagai pedangdut.

Jangan lewatkan menonton Inul & Adam di Vision+. Unduh aplikasinya melalui App Store dan Play Store, atau streaming gratis dengan mengklink link ini. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

