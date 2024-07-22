Advertisement
Wanda Hara Menangis saat Minta Maaf Usai Pakai Cadar di Kajian Ustaz Hanan Attaki

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |18:22 WIB
Wanda Hara Menangis saat Minta Maaf Usai Pakai Cadar di Kajian Ustaz Hanan Attaki
Wanda Hara Menangis saat Minta Maaf usai Pakai Cadar di Kajian Ustaz Hanan Attaki (Foto: Instagram/wanda_haraa)
A
A
A

JAKARTAWanda Hara akhirnya minta maaf usai membuat heboh publik. Diketahui, pria yang berprofesi sebagai fashion stylist itu kedapatan memakai cadar dan hijab saat menghadiri kajian Ustaz Hanan Attaki.

Melalui Instagram-nya, @wanda_haraa, ia mengucapkan permintaan maafnya atas kegaduhan yang ia buat. Wanda bahkan menyesali perbuatannya tersebut.

“Mohon maaf atas kegaduhan ini dari hati yang paling dalam saat menghadiri kajian yang digelar Ustaz Hanan Attaki kemarin,” ungkap Wanda saat meminta maaf.

Wanda Hara Menangis saat Minta Maaf usai Pakai Cadar di Kajian Ustaz Hanan Attaki (Foto: Instagram/wanda_haraa)


Tangis Wanda Hara pun pecah saat dirinya menyampaikan permohonan maafnya. Pemilik nama asli Irwansyah ini bahkan mengaku menyesali perbuatannya ini.

Nampak Wanda menangis tersedu-sedu dan meminta warganet untuk memaafkan kesalahannya. Ia juga menjelaskan sudah meminta maaf kepada Ustaz Hanan Attaki usai hadir ke pengajiannya menggunakan cadar.

“Saya menyadari ini adalah kesalahan saya. Saya juga sudah komunikasi dengan Ustaz Hanan Attaki dan sudah meminta maaf kepada  beliau. Dan meminta maaf kepada teman-teman yang ikut terbawa dalam hal ini,” paparnya.

 

