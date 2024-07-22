Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Get Ready, Audisi Indonesian Idol 2024 akan Digelar di Kupang

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |15:20 WIB
Get Ready, Audisi Indonesian Idol 2024 akan Digelar di Kupang
Dari Malang, Audisi Indonesian Idol 2024 akan Digelar di Kupang. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Audisi Indonesian Idol 2024 sudah digelar di lima kota: Semarang, Palembang, Banjarmasin, Solo, dan Malang. Menariknya, audisi terakhir di Malang diserbu 1.500 peserta.

Dari Kota Bunga, kini RCTI akan menggelar audisi Indonesian Idol 2024 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, kota dengan segudang talenta muda berbakat. Saatnya bagi Anda menyalurkan bakat dan mimpi dengan mengikuti audisinya.

Dari Malang, Audisi Indonesian Idol 2024 akan Digelar di Kupang. (Foto: MNC Media)
Dari Malang, Audisi Indonesian Idol 2024 akan Digelar di Kupang. (Foto: MNC Media)

Saksikan Indonesian Idol 2024 di RCTI dengan kanal digital 35 UHF untuk kawasan Kupang dan Lombok. Pasang STB/TV digital, antena, kabel, dan konektor yang berfungsi baik, lalu arahkan antena ke pemancar RCTI.

Jika masih mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900. Ikuti akun Instagram @officialRCTI dan @indonesianidolid untuk keterangan lebih lanjut.*

(SIS)

