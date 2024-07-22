Get Ready, Audisi Indonesian Idol 2024 akan Digelar di Kupang

Dari Malang, Audisi Indonesian Idol 2024 akan Digelar di Kupang. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Audisi Indonesian Idol 2024 sudah digelar di lima kota: Semarang, Palembang, Banjarmasin, Solo, dan Malang. Menariknya, audisi terakhir di Malang diserbu 1.500 peserta.

Dari Kota Bunga, kini RCTI akan menggelar audisi Indonesian Idol 2024 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, kota dengan segudang talenta muda berbakat. Saatnya bagi Anda menyalurkan bakat dan mimpi dengan mengikuti audisinya.

