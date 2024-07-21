Advertisement
Ibu Rizky Billar Sakit, Netizen Ramai Berdoa untuk Kesembuhannya

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |14:45 WIB
Ibu Rizky Billar Sakit, Netizen Ramai Berdoa untuk Kesembuhannya (Foto: instagram/rizkybillar)
JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari keluarga Rizky Billar. Ibu Rizky Billar, Rosmala Dewi, dikabarkan sakit.

Informasi ini disampaikan langsung ayah Rizky Billar, Daniel Eddy, melalui unggahannya di akun Instagram @danieleddy46.

Dalam unggahannya, Daniel Eddy membagikan foto Rosmala Dewi duduk di kasur dengan infus terpasang di tangan kiri. Di sampingnya ada seorang perawat yang memastikan infusan terpasang dengan benar.

Ibu Rizky Billar Sakit, Netizen Ramai Berdoa untuk Kesembuhannya (Foto: instagram/danieleddy46)


"Mohon doanya," tulis Daniel Eddy di keterangan foto, dikutip MNC Portal, Minggu (21/7/2024).

Jika dilihat dari warna cairan infus, diduga ibu Rizky Billar itu mendapatkan infus vitamin untuk membantu tubuhnya lebih sehat dan bugar.

Tahu kalau Rosmala Dewi sedang tidak enak badan fans Rizky Billar dan Lesti Kejora membanjiri kolom komentar dengan doa kesembuhan.

"Syafakillah mommy. Biasanya kalau ibu tiba-tiba sakit gini pasti lagi banyak yang dipikirin," tulis @nova***.

"Cepat sembuh bu Dewi, omanya abang L," ungkap @neneng***.

