We The Fest 2024, Sore Kenang Ade Paloh di Atas Panggung

JAKARTA - Festival musik We The Fest 2024, sejumlah musisi internasional dan Tanah Air memberikan penampilan terbaik dan menghibur para penonton.

Salah satunya grup band Tanah Air, Sore yang tampil maksimal di WTF 2024 hari kedua. Awan Garnida Cs menyapa para penonton yang mulai memadati panggung Bananas Stage untuk menyaksikan penampilan spesial mereka.

Sementara itu, ini juga merupakan momen Sore tampil di We The Fest 2024 tanpa sang vokalis, Ade Paloh. Ade meninggal dunia pada Maret 2024 dan menyisakan duka mendalam.

Band Sore

Di momen ini, Sore pun mengenang sosok Ade di atas panggung saat bernyanyi di WTF 2024.

“Kami sangat berterima kasih banyak sekali. Kalian adalah alasan kami masih ada di panggung saat ini,” ucap Awan Garnida.

“This time without Ade Paloh teman-teman,” tambahnya.

Penampilan Sore pun begitu menghibur dan memukau. Sejumlah lagu hits mereka seperti No fruits for today, Sssst, hingga Setengah Lima sukses dibawakan dengan meriah.

Para penonton juga ikut bersenandung dan bernyanyi bersama menikmati alunan musik dari grup band Tanah Air ini.

Acara We The Fest yang ke-10 tahun ini diselenggarakan pada 19-21 Juli di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta. Sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, WTF24 akan menyajikan sederet musisi top baik lokal maupun internasional.