We The Fest 2024, Alec Benjamin Ajak Penonton Menggalau

JAKARTA - Alec Benjamin menjadi salah satu musisi luar yang sukses mengguncang panggung We The Fest 2024 di hari pertama, yang digelar pada Jumat malam, (19/7/2024).

Meski membawakan beberapa lagu miliknya seperti ‘If We Have Each Other’, ‘Water Fountain’, dan ‘Devil Doesn’t Bargain’, namun ada salah satu lagu hitsnya yang paling ditunggu-tunggu penonton.

Lagu tersebut yakni berjudul ‘Let Me Down Slowly’. Salah satu single Alex yang dirilis 2018 itu belakangan populer di kalangan pendengar musik Tanah Air.

Penonton pun dibuat terhanyut dengan alunan musik dengan lirik lagu nan galau tersebut. Beberapa diantaranya juga tak mau ketinggalan mengabadikan momen saat Alec menyanyikan lagu yang juga belakangan populer di platform media sosial TikTok itu.

Sebagai informasi, festival musik We The Fest 2024 resmi dibuka pada Jumat (19/7/2024). Di hari pertama ini, WTF 2024 sukses membuat para pengunjung antusias dengan penampilan spesial para musisi ternama internasional dan dalam negeri.

Selain Alec Benjamin, ada juga penampilan spesial grup musik White Shoes and the Couples Company hingga penyanyi, Nadin Amizah. Mereka sukses membuka WTF 2024 dengan meriah.

Selanjutnya penampilan pembuka dari Nadin Amizah juga meriahkan WTF 2024 hari pertama. Nadin menampilkan penampilan unik yakni memadukan teatrikal di atas panggung.

Beberapa lagu hitsnya seperti Bertaut, Beranjak Dewasa, Paman Tua hingga Sorai sukses dibawakan Nadin. Penampilan memukau Nadin Amizah ini sukses membuat para penonton WTF 2024 takjub.

Acara We The Fest yang ke-10 tahun ini diselenggarakan pada 19-21 Juli di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta. Sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, WTF24 akan menyajikan sederet musisi top baik lokal maupun internasional.