MUSIK

Turnstile Tampil di We The Fest 2024, Penonton Kibarkan Bendera Palestina

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |21:24 WIB
Turnstile Tampil di We The Fest 2024, Penonton Kibarkan Bendera Palestina (Foto: Wiwie/MPI)
JAKARTA - Band hardcore punk asal Amerika, Turnstile, tampil di We The Fest 2024, tepatnya di area ETF Stage. Penampilan band yang digawangi lima personal ini sukses membuat penonton mendadak mengibarkan bendera Palestina.

Sambil mengibarkan bendera Palestina, para penonton di area depan panggung tersebut tampak menari-nari, mendorong-dorong hingga membentur-benturkan tubuh di antara penonton lain untuk mengekspresikan sejumlah lagu yang dinyanyikan sang vokalis, Brendan Yates.

Mereka tampak begitu menikmati alunan musik dari beberapa lagu yang dibawakan. Mulai dari Blackout, Alien Love Call, Mystery, hingga Holiday.

Turnstile Tampil di We The Fest 2024, Penonton Kibarkan Bendera Palestina (Foto: Wiwie/MPI)


Kehadiran aktor Daniel Adnan, suami artis Tara Basro di tengah-tengah penonton juga tak kalah mencuri perhatian. Dalam kesempatan itu, Daniel tampak mengenakan atasan kemeja pendek berwarna pink itu terlihat begitu ekspresif dan membaur bersama penonton area depan panggung.

Ia dan penonton lain tampak kompak melakukan gerakan ‘moshing’, yakni aksi yang biasa dilakukan ketika mereka menikmati musik hardcore punk atau metal.

Bahkan, Daniel tak segan ikut mengangkat hingga melempar-lempar salah satu penonton ke atas udara bersama penonton lainnya sambil tertawa lepas.

 

