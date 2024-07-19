We The Fest 2024, Sal Priadi Asik Berjoget Lewat Lagu Dari Planet Lain

JAKARTA - Sal Priadi turut memeriahkan We The Fest 2024 hari pertama, Jumat (19/7/2024). Sal Priadi tampil memukau membawakan lagu-lagu andalannya yang dinantikan para penonton WTF 2024.

Salah satunya yang ditunggu-tunggu ialah momen saat Sal membawakan lagu Dari Planet Lain. Tampil memukau di panggung Park Stage, pria 32 tahun ini menyapa hangat para penonton We The Fest 2024.

“Apa kabar kalian semua. Namaku Sal Priadi,” kata Sal.

Lagu Dari Planet Lain ini pun dibawakan epik oleh Sal Priadi. Dengan aksi panggung yang ceria, Sal Priadi sukses bikin penonton WTF 2024 berjoget bersama.

Lantunan musik yang ceria dan fun menambah semangat para penonton. Terlihat mereka berjoget bersama sembari menikmati lantunan lagu tersebut. Penonton begitu ceria dan bernyanyi bersama dengan riang gembira.

Sebagai informasi, lagu Dari Planet Lain milik Sal Priadi ini begitu viral di TikTok. Lagu yang rilis di tahun 2024 ini termasuk dalam album terbarunya, Markers and Such Pens Flashdisk.

Acara We The Fest yang ke-10 tahun ini diselenggarakan pada 19-21 Juli di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta. Sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, WTF24 akan menyajikan sederet musisi top baik lokal maupun internasional.