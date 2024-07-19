Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

We The Fest 2024, XG Tampil Nyentrik

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |22:08 WIB
We The Fest 2024, XG Tampil Nyentrik
XG tampil memukau di hari pertama We The Fest 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - XG tampil memukau di hari pertama We The Fest 2024. Aksi panggung mereka sukses membakar semangat para penonton.

COCONA dan kawan-kawan pun begitu bahagia bisa tampil di panggung We The Fest tahun ini. Mereka menyapa para penonton yang antusias menyaksikan aksi panggung idol Jepang ini.

“Energi kalian sangat luar biasa. Apakah kalian siap malam ini?,” sapa para personel XG.

We The Fest 2024
We The Fest 2024

Beberapa lagu hits mereka seperti New Dance, Left Right hingga Shooting Star sukses dibawakan dengan memukau. Tak lupa dengan koreografi mereka yang energik sukses bikin penonton ikut berjoget bersama.

Tak cuma aksi panggung yang menarik, outfit nyentrik mereka juga jadi sorotan para penonton WTF 2024. XG tampil dengan gaya nyentrik dengan outfit ala Harajuku dan warna yang vibrant.

Warna-warna fuschia, hijau neon dan biru elektrik juga mendominasi outfit mereka. Gaya rambut unik dan perpaduan riasan bold juga menambah kesan festive pada penampilan mereka. 

Mix and match warna vibrant pada outfit XG juga menambah kesan ceria dan nyentrik dan mewarnai panggung We The Fest 2024.

Acara We The Fest yang ke-10 tahun ini diselenggarakan pada 19-21 Juli di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta. Sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, WTF24 akan menyajikan sederet musisi top baik lokal maupun internasional. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/205/3037510/band_sore-GsWX_large.jpg
We The Fest 2024, Sore Kenang Ade Paloh di Atas Panggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/205/3037513/we_the_fest_2024-dMtD_large.jpg
Reunian, 3 DIVA Ajak Penonton Nostalgia di We The Fest 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/205/3037512/we_the_fest_2024-ft3u_large.jpg
We The Fest 2024, BIBI hingga Peggy Gou Bikin Penonton Chill Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/205/3037482/we_the_fest_2024-ih2z_large.jpeg
Turnstile Tampil di We The Fest 2024, Penonton Kibarkan Bendera Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/205/3036862/we_the_fest_2024-pVoX_large.jpeg
We The Fest 2024, Alec Benjamin Ajak Penonton Menggalau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/205/3036847/we_the_fest_2024-Q1dZ_large.jpg
We The Fest 2024 Hari Pertama, Ada Nadin Amizah hingga White Shoes and The Couples Company
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement