We The Fest 2024, XG Tampil Nyentrik

XG tampil memukau di hari pertama We The Fest 2024 (Foto: Okezone)

JAKARTA - XG tampil memukau di hari pertama We The Fest 2024. Aksi panggung mereka sukses membakar semangat para penonton.

COCONA dan kawan-kawan pun begitu bahagia bisa tampil di panggung We The Fest tahun ini. Mereka menyapa para penonton yang antusias menyaksikan aksi panggung idol Jepang ini.

“Energi kalian sangat luar biasa. Apakah kalian siap malam ini?,” sapa para personel XG.

We The Fest 2024

Beberapa lagu hits mereka seperti New Dance, Left Right hingga Shooting Star sukses dibawakan dengan memukau. Tak lupa dengan koreografi mereka yang energik sukses bikin penonton ikut berjoget bersama.

Tak cuma aksi panggung yang menarik, outfit nyentrik mereka juga jadi sorotan para penonton WTF 2024. XG tampil dengan gaya nyentrik dengan outfit ala Harajuku dan warna yang vibrant.

Warna-warna fuschia, hijau neon dan biru elektrik juga mendominasi outfit mereka. Gaya rambut unik dan perpaduan riasan bold juga menambah kesan festive pada penampilan mereka.

Mix and match warna vibrant pada outfit XG juga menambah kesan ceria dan nyentrik dan mewarnai panggung We The Fest 2024.

Acara We The Fest yang ke-10 tahun ini diselenggarakan pada 19-21 Juli di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta. Sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, WTF24 akan menyajikan sederet musisi top baik lokal maupun internasional.