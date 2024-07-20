Melly Goeslaw Ungkap Keunikan Series Just Wanna Say I Love U

JAKARTA – Series Just Wanna Say I Love U menjadi angin segar dalam dunia hiburan Tanah Air karena menawarkan sesuatu yang baru. Series arahan Melly Goeslaw ini diadaptasi dari lagu-lagu hits Band Potret.

“Perbedaan Just Wanna Say I Love U dengan drama lain adalah series ini diangkat dari lagu-lagu hits saya bersama Potret. Setiap penonton pasti punya kenangan tersendiri dengan masing-masing lagu dalam series ini,” ungkap Melly Goeslaw.

Melly Goeslaw Ungkap Keunikan Series Just Wanna Say I Love You. (Foto: MNC Media)

Adapun delapan lagu populer band Potret yang diangkat dalam series ini adalah Mak Comblang, Bunda, Salah, Mungkin, I Just Wanna Say I Love U, Terbujuk, Bagaikan Langit, dan Diam.

Selain mengajak penonton bernostalgia, series ini juga dikemas dengan cerita yang relevan dan menyentuh hati. Kehadiran para aktor muda di dalamnya juga memberi keunikan tersendiri dalam series ini.

Untuk bisa menonton series ini, pastikan Anda sudah mengunduh Vision+ melalui Play Store dan App Store. Atau, silakan mengakses laman www.visionplus.id. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)