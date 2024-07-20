Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Melly Goeslaw Ungkap Keunikan Series Just Wanna Say I Love U

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |21:56 WIB
Melly Goeslaw Ungkap Keunikan Series Just Wanna Say I Love U
Melly Goeslaw ungkap keunikan series Just Wanna Say I Love U. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Series Just Wanna Say I Love U menjadi angin segar dalam dunia hiburan Tanah Air karena menawarkan sesuatu yang baru. Series arahan Melly Goeslaw ini diadaptasi dari lagu-lagu hits Band Potret. 

“Perbedaan Just Wanna Say I Love U dengan drama lain adalah series ini diangkat dari lagu-lagu hits saya bersama Potret. Setiap penonton pasti punya kenangan tersendiri dengan masing-masing lagu dalam series ini,” ungkap Melly Goeslaw.

Melly Goeslaw Ungkap Keunikan Series Just Wanna Say I Love You. (Foto: MNC Media)
Melly Goeslaw Ungkap Keunikan Series Just Wanna Say I Love You. (Foto: MNC Media)

Adapun delapan lagu populer band Potret yang diangkat dalam series ini adalah Mak Comblang, Bunda, Salah, Mungkin, I Just Wanna Say I Love U, Terbujuk, Bagaikan Langit, dan Diam

Selain mengajak penonton bernostalgia, series ini juga dikemas dengan cerita yang relevan dan menyentuh hati. Kehadiran para aktor muda di dalamnya juga memberi keunikan tersendiri dalam series ini.

Untuk bisa menonton series ini, pastikan Anda sudah mengunduh Vision+ melalui Play Store dan App Store. Atau, silakan mengakses laman www.visionplus.id. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179779/garis_garis_cinta-CIfh_large.jpg
Microdrama VISION+ Garis-Garis Cinta: Rahasia yang Mengubah Segalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179206/still_single-gUpX_large.jpg
4 Alasan Wajib Nonton Series Still Single di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179309/still_single-3p1j_large.jpg
Rahasia Besar Terungkap di Episode 3 Series VISION+ Still Single, Siapa Sebenarnya Maya? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/598/3178202/still_single-x39A_large.jpg
Streaming Series Still Single di VISION+: Ketika Jodoh Ditentukan Zodiak, Mampukah Melawan Takdir? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177662/yoshi_sudarso-DeLy_large.jpg
Yoshi Sudarso Jadi Cowok Playboy dalam Series Baru VISION+ Still Single
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177573/samo_rafael-K2Vf_large.jpg
Ternyata, Samo Rafael Simpan Rasa untuk Yuki Kato dalam Series Still Single
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement