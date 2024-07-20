Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Series Inul & Adam Tayang Perdana di Vision+, Streaming Gratis di Sini

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |12:04 WIB
Series Inul & Adam Tayang Perdana di Vision+, Streaming Gratis di Sini
Series Inul dan Adam tayang perdana di Vision. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA –  Vision+ resmi menayangkan series komedi terbarunya, Inul & Adam, pada 19 Juli 2024. Series yang menampilkan akting Inul Daratista dan Ari Wibowo ini bisa Anda tonton gratis dengan mengklik link ini.

Series yang mengawinkan genre komedi dengan musik dangdut ini berkisah tentang Inul yang bermimpi menjadi pedangdut ternama. Dia kemudian meninggalkan kampung halamannya untuk mengikuti ajang pencarian bakat di Jakarta.

Namun Inul harus menelan kekecewaan karena ternyata pendaftaran sudah tutup. Tak ingin menyerah, dia menunggu kesempatan lain sambil bekerja sebagai asisten pribadi pengacara Adam Suseno (Ari Wibowo).

Series Inul & Adam resmi tayang perdana di Vision+, pada 19 Juli 2024. (Foto: MNC Media)
Series Inul & Adam resmi tayang perdana di Vision+, pada 19 Juli 2024. (Foto: MNC Media)

Hubungan atasan dan bawahan antara Inul dan Adam diwarnai berbagai momen lucu yang dijamin akan membuat Anda terhibur. Series ini akan dimeriahkan sederet aktor ternama lainnya seperti Desy Ratnasari hingga komedian Komeng.

Series arahan Adink Liwutang ini tak hanya menyuguhkan komedi segar, namun juga kisah inspiratif dalam meraih mimpi. Episode 1 dan 2 tersedia gratis dengan mengunduh Vision+ melalui App Store dan Play Store atau akses www.visionplus.id.

Lanjutan episode series Inul & Adam kemudian dapat diakses dengan berlangganan Vision+ Premium dan Vision+ Premium Sport. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

