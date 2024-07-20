9 Grup Dance Akan Berkompetisi di Amazing Dance Indonesia GTV

JAKARTA - GTV akhirnya mengumumkan grup dance yang terpilih untuk berkompetisi dalam ajang Amazing Dance Indonesia, ajang pencarian bakat dance pertama di TV Indonesia.

Dari ratusan grup dance yang mendaftarkan diri, akhirnya terpilih grup-grup terbaik dari tiga wilayah: Jawa Timur, Bali, dan Maluku. Ada Blessed and Victorius, DWP Dance Crew, Mauza, Baby Badazz, D’Bronisth Famzz, dan Flash Varsity dari Jawa Timur.

Sementara Bali dan Maluku akan diwakili oleh tiga grup dance: Sakti Manca, Bala Bali Jr. dan God Is Love. Dengan begitu ada total sembilan grup dance yang akan berkompetisi di Amazing Dance Indonesia.

Semua grup dance tersebut terpilih setelah melalui seleksi ketat dan siap menampilkan aksi terbaik mereka di panggung Amazing Dance Indonesia. Program ini akan segera tayang di GTV, jadi pastikan Anda tidak ketinggalan menontonnya.

Tak hanya aksi spektakuler para peserta, Anda juga akan melihat penilaian para juri dan ahli seperti Ivan Gunawan, Denada, Maia Estianty, Reza Muhammad, Miss Gigi, dan Arinto.