HOME CELEBRITY TV SCOOP

Jago Tari? Ikuti Amazing Dance Indonesia GTV

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |16:30 WIB
Amazing Dance Indonesia di GTV (Foto: GTV)
A
A
A

JAKARTA - Sukses membawa Amazing Dance Indonesia keliling ke kota Jogja dan Bandung, antusias yang tinggi terlihat dari banyaknya konsep tarian yang dibawakan oleh grup-grup dance yang datang dan mendaftar di kota tersebut.

Sebagai home of real talent GTV masih membuka kesempatan untuk grup dance di kota-kota lain di Indonesia untuk daftar talent search grup dance pertama di TV Indonesia Amazing Dance Indonesia. Terdekatnya GTV akan mengadakan audisi Amazing Dance Indonesia di kota Surabaya tanggal 31 Mei mulai pukul 10.00 WIB di Royal Plaza Surabaya. Serta Jakarta di tanggal 8 Juni nanti.

Jago tari? Ikuti Amazing Dance Indonesia GTV

Untuk kamu yang ngaku punya bakat nge-dance, ini saatnya kamu daftar Amazing Dance Indonesia dan raih kesempatan menang hadiah total ratusan juta rupiah! segera bentuk grup yang beranggotakan 5 sampai 10 orang, terdiri dari pria atau wanita minimal 15 tahun. Siapkan dance orisinal grupmu yang berdurasi maksimal 2 menit 30 detik. Dance bisa terdiri dari genre apapun (modern, tari kreasi, kontemporer, dll), selama tidak mengandung sara, pornografi, kekerasan verbal dan fisik, juga tidak menyebarkan ujaran kebencian. Kamu bisa kreasikan gerakanmu sebebas mungkin. Pastikan bukan berupa dance cover, ya!

Lalu untuk kamu yang berada diluar kota Jogja, Bandung, Surabaya, dan Jakarta kamu juga masih punya kesempatan daftar audisi onlinenya GRATIS via WHATSAPP melalui nomor 0823 1827 2955 atau dengan klik link hot.rctiplus.com/competitions/detail/167

Atau dengan cara berikut:

1. Download dan buka aplikasi RCTI+

2. Scroll ke bawah dan cari banner audisi “Amazing Dance Indonesia”

3. Baca syarat dan ketentuan dengan seksama

4. Lalu klik tombol join dan upload video dance orisinal tim kamu

Dengan format:

ADIGTV2024 _NAMA TIM_KOTA DOMISILI_EMAIL AKTIF

5. Isi biodata tim pada link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg3HA3FGamT3Fl1l9dRiRpKOjG5SDUOLxEsHqdB9HJ5g8dQA/viewform

