Haru, Jennifer Coppen Bagikan Momen Antar Jenazah Dali Wassink

JAKARTA - Jennifer Coppen membagikan momen saat dirinya turut mengantar jenazah sang suami, Dali Wassink menuju tempat peristirahatan terakhirnya.

Melalui postingan di story Instagramnya, Jennifer membagikan momen saat dirinya duduk di dalam ambulance, tepat di samping peti jenazah Dali.

Bahkan, tak hanya diantar menggunakan ambulance, jenazah Dali juga tampak didampingi dengan iring-iringan riders yang merupakan rekan-rekan Dali di komunitas motornya.

“Sayang kita semua anterin kamu ke tempat peristirahatan terakhir kamu, semua temen-temen kamu riding terakhir sama kamu. Kamu pasti seneng kan liatnya?,” ujar Jennifer, melalui keterangan postingan di akun Instagramnya, @jennifercoppenreal20.

Jennifer juga meminta sang suami agar tenang di tempat peristirahatan terakhirnya, mengingat begitu banyak orang-orang yang sayang kepadanya.

“Keep riding up there yaa I love you sayang kamu pasti kaget banget with the amount people who loves you And pay their respects. Karena aku juga kaget banyak banget yang sayang sama kamu,” tuturnya.

Sebelumnya, sempat beredar di media sosial sejumlah potret suasana duka di kediaman Jennifer yang ada di wilayah Sanur, Denpasar, Bali.

Dalam beberapa potret tersebut juga terlihat sejumlah kerabat hingga keluarga besar yang mengenakan busana serba putih, tampak berkumpul di depan peti jenazah Dali Wassink, termasuk Jennifer.

Beberapa potret tersebut salah satunya diunggah di akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall. Dalam postingan tersebut, terlihat area ruangan rumah duka tersebut dipenuhi dengan nuansa warna putih.