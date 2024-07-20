Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Marshel Widianto Datang ke Sidang Skripsi Istrinya, Sikap Romantisnya Bikin Cesen Terharu

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |16:01 WIB
Marshel Widianto Datang ke Sidang Skripsi Istrinya, Sikap Romantisnya Bikin Cesen Terharu
Marshel Widianto Datang ke Sidang Skripsi Istrinya, Sikap Romantisnya Bikin Cesen Terharu (Foto: IG Marshel)
A
A
A

JAKARTA - Marshel Widianto menghadiri sidang skripsi sang istri, Yansen Indiani alias Cesen untuk meraih gelar S1-nya. Setelah empat tahun berjuang menamatkan pendidikannya sembari mengurus kedua anaknya, Cesen akhirnya menyandang gelar sarjana.
Marshel pun membagikan foto bersama sang istri yang memegang buket bunga darinya. Cesen tersenyum semringah saat dirangkul oleh suaminya itu.

Marshel Widianto Datang ke Sidang Skripsi Istrinya, Sikap Romantisnya Bikin Cesen Terharu
Marshel Widianto Datang ke Sidang Skripsi Istrinya, Sikap Romantisnya Bikin Cesen Terharu

Melalui keterangan unggahannya, Marshel mengucapkan selamat dan mengungkap kebanggannya kepada sang istri yang terus berjuang meraih impiannya. Marshel mengaku tak sabar mendampingi sang istri di momen wisudanya nanti.

"Selamaaaattt sayang kuhhh atas sidangnya hari ini aku ga sabar nunggu wisuda kamu. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Aku sayang dan bangga sekali sama kamu," ujar Marshel Widianto dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @marshel_widianto, Sabtu (20/7/2024). 

Kehadiran Marshel tentu begitu berarti bagi Cesen. Dia pun memamerkan potret dirinya bersama buket bunga dari sang suami.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/33/3055574/marshel_widianto-DyhE_large.jpg
Marshel Widianto Resmi Gagal Nyalon Wakil Wali Kota Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/33/3053375/marshel_widianto_dan_cesen-xyFu_large.jpg
Marshel Widianto Panen Kritik saat Rayakan Wisuda Istri di Tengah Aksi Demo Tolak RUU Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051569/kiky_saputri-Ehre_large.jpg
Sambil Menangis, Kiky Saputri Peringatkan Marshel Widianto yang Terjun ke Dunia Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/33/3036011/kiky_saputri-QtIe_large.jpg
Kiky Saputri Ungkap Alasan Tidak Setuju Marshel Widianto Maju Pilkada Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035640/pandji_pragiwaksono-pabg_large.jpg
Minta Marshel Widianto Mundur Nyalon Wakil Wali Kota Tangsel, Pandji Pragiwaksono: Baik untuk Semua Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/33/3031593/marshel_widianto-VDjg_large.jpg
Banjir Kritik Usai Nyalon Jadi Wakil Wali Kota, Marshel Widianto: Gue Jadi Lebih Bangkit Lagi!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement