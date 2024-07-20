Marshel Widianto Datang ke Sidang Skripsi Istrinya, Sikap Romantisnya Bikin Cesen Terharu

JAKARTA - Marshel Widianto menghadiri sidang skripsi sang istri, Yansen Indiani alias Cesen untuk meraih gelar S1-nya. Setelah empat tahun berjuang menamatkan pendidikannya sembari mengurus kedua anaknya, Cesen akhirnya menyandang gelar sarjana.

Marshel pun membagikan foto bersama sang istri yang memegang buket bunga darinya. Cesen tersenyum semringah saat dirangkul oleh suaminya itu.

Marshel Widianto Datang ke Sidang Skripsi Istrinya, Sikap Romantisnya Bikin Cesen Terharu

Melalui keterangan unggahannya, Marshel mengucapkan selamat dan mengungkap kebanggannya kepada sang istri yang terus berjuang meraih impiannya. Marshel mengaku tak sabar mendampingi sang istri di momen wisudanya nanti.

"Selamaaaattt sayang kuhhh atas sidangnya hari ini aku ga sabar nunggu wisuda kamu. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Aku sayang dan bangga sekali sama kamu," ujar Marshel Widianto dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @marshel_widianto, Sabtu (20/7/2024).

Kehadiran Marshel tentu begitu berarti bagi Cesen. Dia pun memamerkan potret dirinya bersama buket bunga dari sang suami.