Pesan Kiky Saputri ke Marshel Widianto yang Maju Pilkada Tangsel 2024

JAKARTA - Kiky Saputri menyampaikan pendapat terhadap langkah rekan sejawatnya, Marshel Widianto, maju di Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) untuk wilayah Tangerang Selatan (Tangsel).

Kiky mengaku sebagai salah satu sahabat Marshel yang tak setuju komedian asal Priok itu terjun ke politik.

Kiky Saputri dan suami (IG)

Dia menilai jam terbang Marshel di dunia politik belum mumpuni untuk menempati posisi tersebut.

"Kalau menurut aku seperti ujug-ujug (mendadak) jadinya. Aku justru kasihan sama Marshelnya, mungkin dia punya kapasitas yang lebih tapi mungkin waktunya belum tepat," kata Kiky dikutip dari kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Sabtu (20/7/2024).

Densu lantas mengaku penasaran dengan saran Kiky untuk Marshel di dunia politik. Dia bahkan menyinggung soal kesiapan mental Marshel yang harus dimaksimalkan.

"Saran lo buat Marshel apa?" tanya Densu.

"Ya kuat-kuatin mental ajalah Shel, sama kalau bisa dealnya yang baguslah Shel. Karena ini sudah menyangkut karier dia kan, kalau dia menang Alhamdulillah, tunjangan gede, tapi kalau nggak kepilih? Itu sih yang aku lebih kasihan," jawab Kiky.