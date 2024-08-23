Marshel Widianto Panen Kritik saat Rayakan Wisuda Istri di Tengah Aksi Demo Tolak RUU Pilkada

JAKARTA - Marshel Widianto panen kritik lantaran merayakan wisuda sang istri, Cesen eks JKT48, di tengah aksi demo tolak RUU Pilkada. Dia dianggap kurang tepat merayakan momen bahagia tersebut, mengingat pada Kamis, 22 Agustus 2024, para mahasiswa, artis, influencer hingga para komika tengah turun ke jalan untuk demo menolak RUU Pilkada.

Apalagi, Marshel juga maju sebagai calon wakil walikota Tangerang Selatan di pemilihan daerah 2024 (Pilkada).

Marshel Widianto Panen Kritik saat Rayakan Wisuda Istri di Tengah Aksi Demo Tolak RUU Pilkada (Foto: instagram/marshel_widhianto)



Seolah tak melihat perjuangan rekan-rekannya, melalui Instagram pribadinya, Marshel Widianto mengaku bangga atas kelulusan Cesen di Institut Stiami.



"Selamat atas kelulusannya istriku sayang. Keren banget kamu. Aku bangga," tulis Marshel Widianto di Instagram @marshel_widianto, Kamis (22/8/2024).



Sontak saja unggahan itu langsung dibanjiri komentar negatif dari netizen. Marshel dianggap tidak tahu malu.