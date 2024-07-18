Kiky Saputri Ungkap Alasan Tidak Setuju Marshel Widianto Maju Pilkada Tangsel

JAKARTA - Kiky Saputri meragukan langkah Marshel Widianto yang diusung oleh salah satu Partai menjadi Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Istri Muhammad Khairi ini bahkan cukup yakin jika Marshel tidak akan paham mengenai permasalahan di wilayah Tangsel.

Sebagai orang yang mengenal Marshel, Kiky mengaku sama sekali tidak mengetahui alasan yang membuat suami Cesen eks JKT48 itu berani maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).



“Alasannya aku juga belum karena apa ya, Mungkin kebutuhan, rasa nggak enak, atau karena udah nggak bisa kemana-mana, tapi feelingku tiga-tiganya,” ujar Kiky seperti dikutip dari podcast YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo.

Kiky Saputri Ungkap Alasan Tidak Setuju Marshel Widianto Maju Pilkada Tangsel (Foto: Instagram/kikysaputrii)



Lucunya, meskipun berteman, Kiky mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak akan mendukung Marshel Widianto untuk maju sebagai calon Wali Kota Tangsel. Bahkan Kiky terlihat cukup meragukan kemampuan Marshel untuk dapat mengatasi permasalahan di Tangsel, mengingat pria 28 tahun itu tidak berasal dari wilayah tersebut, melainkan Tanjung Priok.



“Sebagai Wakil Wali Kota nggak, tapi kalau jadi calon legislatif aku mungkin akan dukung," tegas Kiky.



“Dia (Marshel) kan nyaleg di Tangsel, yang bukan wilayahnya dia, dia nggak tahu tuh permasalahan di situ apa aja," lanjutnya.