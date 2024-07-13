SPECIAL REPORT: Dari Isu Perselingkuhan, Salshabilla Adriani Bermuara di Ibrahim Risyad

JAKARTA - Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad menggelar pernikahan meriah bernuansa intimate, pada 7 Juli silam. Sang aktor memberikan maskawin berupa uang tunai sebesar EURO7, GBP7, dan USD2024 kepada aktris 23 tahun tersebut.

Helen Oktavia, ibu Salshabilla lewat Instagram mengatakan, putrinya mempersiapkan pernikahan tersebut selama setahun terakhir secara diam-diam. Sahabat dan vendor pernikahan pun kompak tutup mulut dalam mempersiapkan pesta tersebut.

SPECIAL REPORT: Dari Isu Perselingkuhan, Salshabilla Adriani Bermuara di Ibrahim Risyad. (Foto: Instagram/@salshabillaadr)

“Atas permintaan kamu, rencana pernikahan ini tidak boleh bocor. Dari awal, Bunda biasa saja. Tapi semakin waktu berlalu, kita bisa merahasiakan rencana itu dengan begitu apik,” ujar Helen, pada 8 Juli silam.

Saat tampil di ajang Indonesian Television Awards pada 10 Juli silam, Salshabilla Adriani akhirnya menjelaskan alasannya memilih untuk merahasiakan rencana pernikahannya selama setahun.

“Memang sengaja tidak dipublish untuk menghindari niat buruk orang-orang. Demi menjaga nama baik kedua belah pihak, kami putuskan sampai halal baru semua diposting,” kata sang aktris.

Sikap hati-hati Salshabilla Adriani tersebut cukup dapat dimengerti. Hubungannya dengan Ibrahim Risyad memang kental dengan aroma perselingkuhan.

SPECIAL REPORT: Dari Isu Perselingkuhan, Salshabilla Adriani Bermuara di Ibrahim Risyad. (Foto: Instagram/@salshabillaadr)

Keduanya berkenalan dan akhirnya dekat setelah membintangi series Jodoh Atau Bukan, yang dirilis pada 13 Januari 2023. Kurang dari sepekan series itu tayang, tersebar rumor kalau keduanya sudah berpacaran.

Dari sinilah isu perselingkuhan Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad mencuat. Pasalnya, kala itu sang aktris masih berpacaran dengan Yusuf Mahardika, sementara Ibrahim bertunangan dengan Dewi Paramita.