HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiky Saputri Beri Jawaban Menohok Usai Tanggapan Cepat Kemendikbud Atas Suratnya Dianggap Settingan

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |10:45 WIB
Kiky Saputri Beri Jawaban Menohok Usai Tanggapan Cepat Kemendikbud Atas Suratnya Dianggap Settingan
Kiky Saputri Beri Jawaban Menohok Usai Tanggapan Cepat Kemendikbud Atas Suratnya Dianggap Settingan (Foto: Instagram/kikysaputrii)
JAKARTAKiky Saputri kembali menjadi sorotan usai menyampaikan pesan terbuka kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Republik Indonesia, Nadiem Makarim terkait SK CPNS. Diketahui, Kiky melakukan hal tersebut usai menerima pesan dari perwakilan ribuan CPNS Dosen Kemendikbud 2023 yang lolos dan belum menerima kejelasan SK dari Kemendikbud. 

Dalam pesannya, Kiky meminta agar Nadiem Makarim segera memberikan kejelasan mengenai SK kepada para CPNS. Cuitan ini ditulisnya pada tanggal 17 Juli 2024. Tak perlu menunggu lama, akun Kemendikbud langsung membalas cuitan itu dengan menjanjikan untuk menyelesaikan SK Pengangkatan CPNS paling lambat akhir Juli 2024.

Akan tetapi, beberapa jam setelah itu, Kiky mendapat laporan dari beberapa netizen yang memastikan bahwa Kemendikbud telah bergerak untuk menuntaskan permasalahan ini. Meski belum diketahui kapan SK tersebut terbit, netizen itu melaporkan bahwa saat ini telah terbit surat pengantar yang menjadi salah satu berkas yang diperlukan untuk mendapatkan SK tersebut.

Kiky Saputri Beri Jawaban Menohok Usai Tanggapan Cepat Kemendikbud Atas Suratnya Dianggap Settingan (Foto: X/kikysaputrii)


Melihat surat pengantar yang terbit begitu cepat dari Kemendikbud hingga ribuan SK yang ditandatangani hanya dalam waktu singkat usai pesan Kiky Saputri viral, ternyata menaruh kecurigaan dari salah satu netizen pemilik akun @ardisatriawan. Dia menduga bahwa peristiwa ini seperti sudah direncanakan.

"Tanggal suratnya sehari dong setelah viral. SK sebanyak itu selesai ditandatangani dalam sehari? Seperti direncanakan viralnya," bunyi cuitan akun @ardisatriawan, dikutip Minggu (21/7/2024).

Kiky Saputri pun membalasnya dengan jawaban menohok. Kiky mengingatkan agar pemilik akun itu untuk tidak berburuk sangka terhadap apa yang terjadi.

 

Halaman:
1 2
