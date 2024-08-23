Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Respons Kiky Saputri Dikira Akan Temani Reza Rahadian Demo

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |11:10 WIB
Respons Kiky Saputri Dikira Akan Temani Reza Rahadian Demo
Respons Kiky Saputri Dikira akan Temani Reza Rahadian Demo (Foto: IG Kiky)
A
A
A

JAKARTA - Kiky Saputri tak terlihat dalam barisan massa aksi demo yang berlangsung, Kamis (22/8/2024) di Gedung DPR/MPR RI. Lantas, Kiky menjadi salah satu orang yang dicari-cari keberadaannya oleh netizen hingga namanya menjadi trending di media sosial X.

Kiky mengklaim bahwa dirinya punya cara sendiri untuk menyalurkan aspirasi demi negara yang dicintainya. Jalan yang dipilihnya adalah melalui 'jalur dalam' dimana dirinya memastikan sudah menyampaikan kritik dan pandangan kepada pihak yang berwenang.

Salah satu netizen pun sempat melempar candaan bahwa dirinya mengira Kiky Saputri akan ikut menyampaikan orasi bersama aktor Reza Rahadian. 

Respons Kiky Saputri Dikira akan Temani Reza Rahadian Demo
Respons Kiky Saputri Dikira akan Temani Reza Rahadian Demo

Kiky Saputri pun menjawab pertanyaan itu dengan menjelaskan bahwa dirinya harus menjalani pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan sehingga tak bisa ikut turun ke jalan. Sama seperti biasanya, Kiky menjawab sembari melempar candaan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/612/3095496/reaksi_kiky_saputri_saat_ditanya_proses_persalinan-veK3_large.jpg
Reaksi Kiky Saputri saat Ditanya Proses Persalinan: Normal Atau Caesar Gak Masalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/33/3063240/kiky_saputri-8lj6_large.jpg
Kiky Saputri Ngegas saat Mertuanya disebut Lolos sebagai Dewan Pengawas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060229/andhika_pratama-MnUZ_large.jpg
Kiky Saputri Disindir Andhika Pratama: Kritiknya Sok Keras tapi Ditawari Buzzer Nggak Nolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/33/3052839/kiky_saputri-lvtZ_large.jpg
Absen di Demo Tolak RUU Pilkada, Kiky Saputri Bakal Pakai Langkah Jalur Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/33/3037291/kiky_saputri-mqCy_large.jpg
Kiky Saputri Beri Jawaban Menohok Usai Tanggapan Cepat Kemendikbud Atas Suratnya Dianggap Settingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/33/3036977/kiky_saputri-GaKE_large.jpg
Pesan Kiky Saputri ke Marshel Widianto yang Maju Pilkada Tangsel 2024
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement