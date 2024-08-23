Respons Kiky Saputri Dikira Akan Temani Reza Rahadian Demo

JAKARTA - Kiky Saputri tak terlihat dalam barisan massa aksi demo yang berlangsung, Kamis (22/8/2024) di Gedung DPR/MPR RI. Lantas, Kiky menjadi salah satu orang yang dicari-cari keberadaannya oleh netizen hingga namanya menjadi trending di media sosial X.

Kiky mengklaim bahwa dirinya punya cara sendiri untuk menyalurkan aspirasi demi negara yang dicintainya. Jalan yang dipilihnya adalah melalui 'jalur dalam' dimana dirinya memastikan sudah menyampaikan kritik dan pandangan kepada pihak yang berwenang.

Salah satu netizen pun sempat melempar candaan bahwa dirinya mengira Kiky Saputri akan ikut menyampaikan orasi bersama aktor Reza Rahadian.

Respons Kiky Saputri Dikira akan Temani Reza Rahadian Demo

Kiky Saputri pun menjawab pertanyaan itu dengan menjelaskan bahwa dirinya harus menjalani pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan sehingga tak bisa ikut turun ke jalan. Sama seperti biasanya, Kiky menjawab sembari melempar candaan.