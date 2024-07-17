Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiky Saputri Sentil Nadiem Makarim yang Diduga Telantarkan CPNS Dosen Kemendikbud 2023

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |11:38 WIB
Kiky Saputri Sentil Nadiem Makarim yang Diduga Telantarkan CPNS Dosen Kemendikbud 2023
Kiky Saputri Sentil Nadiem Makarim yang Diduga Telantarkan CPNS Dosen Kemendikbud 2023 (Foto: Instagram/kikysaputrii)
JAKARTA - Kiky Saputri memberikan sentilan pedas kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Republik Indonesia, Nadiem Makarim. Sentilan yang ditulis Kiky di akun X nya muncul usai dia menerima pesan dari seorang yang mewakili ribuan CPNS Dosen Kemendikbud 2023 yang lolos.

Dalam pesannya, orang tersebut meminta tolong kepada Kiky Saputri untuk menyuarakan buruknya birokrasi di Kemendikbud. Rupanya ribuan CPNS yang sudah dinyatakan lulus itu belum menerima kejelasan SK dari Kemendikbud. 

"Kami adalah CPNS Dosen Kemendikbud 2023 yang digantung tanpa kepastian oleh Kemendikbud. SK kami tidak diberikan melewati timeline yang sudah ditentukan. Mereka tidak memberikan klarifikasi keterlambatan atau paling tidak merilis timeline baru sebagai acuan bagi kami," tulis pesan perwakilan CPNS yang lolos, dikutip dari akun X @kikysaputrii, Rabu (17/7/2024).

Sementara CPNS dari kementerian lainnya diketahui sudah mulai bertugas. Bahkan ada yang sudah menerima gaji ke-13 di Juni lalu.

Kiky Saputri Sentil Nadiem Makarim yang Diduga Telantarkan CPNS Dosen Kemendikbud 2023 (Foto: Instagram/kikysaputrii)

Mirisnya lagi, para CPNS yang sudah dinyatakan lulus banyak yang telah mengajukan resign dari kantor atau kampus swasta tempat bekerja sebelumnya.

"Sedangkan kami harus gigit jari karena tertipu timeline yang kemudian dilanggar oleh Kemendikbud," tambah pesan tersebut.

"Kami merasa tertipu. Kami merasa ditelantari. Kami mencoba menanyakan, jawabannya selalu meminta kami menunggu secara berkala, gak jarang pake gasslighting juga," pungkasnya.

Kiky Saputri yang juga dulunya sempat menjadi seorang guru merasa begitu empati. Sehingga ia pun meminta agar Nadiem Makarim segera memberikan kejelasan mengenai SK kepada para CPNS.

 

