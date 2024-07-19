Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Gandhi Fernando Jadi Hakim dalam Series Inul & Adam

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |20:30 WIB
Gandhi Fernando Jadi Hakim dalam Series Inul & Adam
Gandhi Fernando jadi hakim dalam Inul & Adam. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA –  Gandhi Fernando akan memperlihatkan sisi lainnya sebagai aktor dalam series terbaru Vision+, Inul & Adam. Series arahan Adink Luwitang yang mengusung genre komedi ini memulai debutnya pada hari ini (19/7/2024).

Dalam series ini, Gandhi akan berperan sebagai seorang hakim yang dikenal tegas berprinsip, dan menjunjung tinggi amanah profesinya. Saat memimpin sidang, dia akan tampil dengan toga, bef, dan simare.

Sikap tegas dan prinsipnya sebagai hakim menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran selama sidang. Nah, sudah penasaran dengan akting Gandhi dalam series Inul & Adam

Gandhi Fernando jadi hakim dalam series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)
Gandhi Fernando jadi hakim dalam series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)

Gandhi akan beradu akting dengan Inul Daratista dan Ari Wibowo sebagai pemeran utama series ini. Sederet komedian ternama, seperti Komeng, Eko Petrio, Arie Kriting, Aldi Taher, dan Ummi Quary juga akan memeriahkan series ini.

Sebelum Anda menonton Inul & Adam, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi Vision+ melalui App Store dan Play Store. Atau Anda bisa langsung mengakses laman www.visionplus.id.

Episode 1 dan 2 series ini tersedia gratis, sementara lanjutannya dapat diakses dengan berlangganan Vision+ Premium. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

