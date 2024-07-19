Eko Patrio Dukung Anak Jadi Pedangdut dalam Inul & Adam

Eko Patrio Dukung Anak Jadi Pedangdut dalam Series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Komedian Eko Patrio berperan sebagai ayah Inul Daratista dalam series terbaru Vision+, Inul & Adam. Series ini akan tayang perdana pada hari ini (19/7/2024).

Sebagai ayah, karakter yang diperankan Eko, digambarkan sebagai sosok yang selalu mendukung Inul dalam menggapai mimpinya menjadi pedangdut ternama.

Dalam series ini, Eko Patrio akan tampil dengan pakaian khas Jawa lengkap, beskap, dan kumis tebal. Celotehannya dijamin akan membuat nuansa komedi dalam Inul & Adam semakin pekat.

Serial Inul & Adam bertutur tentang perempuan desa bernama Inul yang bermimpi menjadi pedangdut. Untuk mewujudkan mimpi itu, dia hijrah ke Ibu Kota.

Series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)

Namun sesampainya di Jakarta, Inul harus menelan kekecewaan karena pendaftaran ajang pencarian bakat musik dangdut yang ingin diikutinya sudah tutup.