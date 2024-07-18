Kiesha Alvaro Jodohkan Sang Ayah dengan Inul Daratista dalam Inul & Adam

JAKARTA – Kiesha Alvaro turut terlibat dalam series komedi terbaru Vision+, Inul & Adam. Series ini akan memulai masa tayangnya, pada 19 Juli mendatang.

Dalam series ini, Kiesha akan berperan sebagai Varo, putra pemilik label musik tempat Inul bekerja. Dia kemudian ditugaskan sang ayah untuk menangani kegiatan tur sang pedangdut.

Series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)

Tugas tersebut tak hanya menambah pengalaman Varo. Pria itu, diam-diam menjodohkan Inul dengan ayahnya. Akankah 'misi rahasia' Varo akan terwujud? Saksikan series Inul & Adam selengkapnya di Vision+ mulai Jumat (19/7/2024).

Series ini berkisha tentang perempuan kampung bernama Inul yang berambisi menjadi penyanyi dangdut. Untuk mewujudkan mimpinya, dia pun mengikuti ajang pencarian bakat di Jakarta. Namun impian tak selalu sesuai kenyataan. Dia gagal ikut ajang tersebut karena terlambat mendaftar.

(SIS)