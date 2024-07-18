Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Berambisi Jadi Penyanyi, Alessia Cestaro Lakukan Hal Curang

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |20:10 WIB
Berambisi Jadi Penyanyi, Alessia Cestaro Lakukan Hal Curang
Berambisi Jadi Penyanyi, Alessia Cestaro Lakukan Hal Curang. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Alessia Cestaro menjadi salah satu aktor yang terlibat dalam series terbaru Vision+, Inul & Adam. Series ini akan mulai tayang di Vision+, mulai 19 Juli mendatang.

Dalam series ini, Alessia berperan sebagai Ersya, seorang penyanyi muda yang berambisi meraih popularitas. Demi mewujudkan mimpinya, dia tak sungkan menghalalkan segala cara. 

Dalam series Inul & Adam, Alessia Cestaro akan beradu akting dengan sederet aktor populer Tanah Air, seperti Inul Daratista, Ari Wibowo, Komeng, Eko Patri, dan Aldi Taher.

Series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)
Series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)

Series terbaru dari Vision+ berkisah tentang Inul yang berambisi menjadi pedangdut populer. Dia kemudian mewujudkan mimpinya dengan hijrah ke Jakarta untuk mengikuti ajang pencarian bakat.

Anda bisa menonton episode perdana series Inul & Adam di Vision+ mulai 19 Juli mendatang. Pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya melalui App Store dan Play Store atau silakan mengakses www.visionplus.id.

Episode 1 dan 2 series ini tersedia gratis di Vision+, sementara sisanya dapat Anda akses dengan berlangganan Vision+ Premium dan Vision+ Premium Sports. Vision, Happiness, Anytime, Anywhere.
 

(SIS)

