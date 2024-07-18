Sutradara Puji Bakat Humor Adam Suseno dalam Inul & Adam

JAKARTA – Adam Suseno, suami pedangdut Inul Daratista menjadi salah satu pemeran dalam series terbaru Vision+, Inul & Adam. Adink Liwutang sang sutradara mengaku, terkejut dengan kemampuan Adam yang terbilang pendatang baru.

“Aku sendiri cukup terkejut ya dengan akting dia. Karena dia bukan aktor, aku pikir, dia akan kaku pas berakting dengan Ari Wibowo. Tapi ternyata, dia punya sense humor yang bagus dan bisa mengimbangi Ari,” ujar Adink kepada tim Vision+.

Sutradara Puji Bakat Humor Adam Suseno dalam Series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)

Selain itu, Adink Liwutang mengungkapkan, Adam Suseno memiliki bakat komedi alami yang terlihat selama proses syuting. Bahkan, pria itu kerap melontarkan ide komedinya sendiri.

“Jadi, dia suka bilang, ‘Nanti saya akan begini ya’. Hal itu sebagai sutradara membuat saya cukup kaget. Ternyata Mas Adam juga suka komedi. Sepertinya, itu resep rumah tangga langgeng mereka. Mas Adam ini lucu banget,” tuturnya.

Series Inul & Adam bercerita tentang Inul seorang perempuan desa yang bermimpi menjadi pedangdut sukses. Untuk mewujudkan mimpinya, dia terbang ke Jakarta untuk mengikuti ajang pencarian bakat.