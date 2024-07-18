Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sutradara Puji Bakat Humor Adam Suseno dalam Inul & Adam

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |19:44 WIB
Sutradara Puji Bakat Humor Adam Suseno dalam Inul & Adam
Sutradara Puji Bakat Humor Adam Suseno dalam Series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA Adam Suseno, suami pedangdut Inul Daratista menjadi salah satu pemeran dalam series terbaru Vision+, Inul & Adam. Adink Liwutang sang sutradara mengaku, terkejut dengan kemampuan Adam yang terbilang pendatang baru. 

“Aku sendiri cukup terkejut ya dengan akting dia. Karena dia bukan aktor, aku pikir, dia akan kaku pas berakting dengan Ari Wibowo. Tapi ternyata, dia punya sense humor yang bagus dan bisa mengimbangi Ari,” ujar Adink kepada tim Vision+. 

Sutradara Puji Bakat Humor Adam Suseno dalam Series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)
Sutradara Puji Bakat Humor Adam Suseno dalam Series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)

Selain itu, Adink Liwutang mengungkapkan, Adam Suseno memiliki bakat komedi alami yang terlihat selama proses syuting. Bahkan, pria itu kerap melontarkan ide komedinya sendiri.

“Jadi, dia suka bilang, ‘Nanti saya akan begini ya’. Hal itu sebagai sutradara membuat saya cukup kaget. Ternyata Mas Adam juga suka komedi. Sepertinya, itu resep rumah tangga langgeng mereka. Mas Adam ini lucu banget,” tuturnya. 

Series Inul & Adam bercerita tentang Inul seorang perempuan desa yang bermimpi menjadi pedangdut sukses. Untuk mewujudkan mimpinya, dia terbang ke Jakarta untuk mengikuti ajang pencarian bakat. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/33/3177901//inul_daratista-S0yk_large.jpg
Makin Protektif, Inul Daratista Lebih Rajin Masak Makanan Sehat untuk Adam Suseno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/598/3176523//pacar_settingan-BSkf_large.JPG
Sinopsis dan Link Nonton Microdrama Pacar Settingan di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/598/3176266//gavin_enricko-pkaX_large.JPG
Microdrama Vision+ Jangan Ada Pinjol di Antara Kita, Gavin Enricko Jadi Playboy Banyak Duit 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/598/3176254//vision-qsxp_large.JPG
Penuh Rahasia dan Konspirasi, Nonton Kebenaran Di Balik Rahasia di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175706//spongebob_squarepants-5OWe_large.JPG
SpongeBob dan Patrick Beraksi di The SpongeBob SquarePants Movie, Nonton di VISION+ 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175403//balasan_di_kesempatan_kedua-9me1_large.JPG
Microdrama Balasan di Kesempatan Kedua Tayang di VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement