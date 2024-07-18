Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Doddy Sudrajat Sambangi Makam Vanessa Angel dan Bibi, Khawatir Tak Terurus

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |11:35 WIB
Doddy Sudrajat Sambangi Makam Vanessa Angel dan Bibi, Khawatir Tak Terurus
Doddy Sudrajat Sambangi Makam Vanessa Angel dan Bibi, Khawatir Tak Terurus (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ayah mendiang Vanessa Angel, Doddy Sudrajat, kembali berziarah ke makam putrinya, Vanessa Angel. Diketahui, Vanessa dan suaminya dimakamkan di Taman Makam Islam Malaka, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Kedatangan Doddy ke makam Vanessa diketahui untuk melakukan ziarah rutin. Selain itu, hari ulang tahun Gala Sky pada 14 Juli juga menjadi momentum Doddy bersama keluarganya melakukan ziarah ke makam Vanessa dan Febri Andriansyah alias Bibi.

"Biasanya kalau deddy ziarah itu kan ulang tahun Vanessa, ultah Gala, Idul Adha, Idul Fitri sama hari wafatnya mereka. Jadi setahun bisa lima kali deddy datang," ujar Doddy Sudrajat kepada wartawan belum lama ini.

Doddy mengaku ziarah kali ini sekaligus untuk mengecek kondisi makam sang anak. Sebab, belakangan ia menerima kabar bahwa makam Vanessa dan Bibi tak terurus.

Doddy Sudrajat Sambangi Makam Vanessa Angel dan Bibi, Khawatir Tak Terurus (Foto: Instagram/dodysoedrajat_1)


"Ada selentingan juga katanya makamnya Vanessa dan Vibi kotor, nggak keurus. Nah ini kita ke sini bersih kok, terawat," kata dia.

Doddy juga mengaku masih bersedih tiap kali melakukan ziarah. Ia juga mengingat banyak momen bahagia bersama almarhum.

"Harusnya kita bisa rayakan bersama ultah Gala. Terakhir deddy rayakan ultah Gala bersama Mayang di rumah tiga tahun yang lalu. Berarti itu umur 1 tahun. Abis itu nggak merayakan lagi," ujar dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/27/33/3079358/doddy_sudrajat-sEIi_large.jpg
Doddy Sudrajat Sebut Haji Faisal Ajukan Syarat jika Ingin Bertemu Gala Sky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/33/3054940/puput_eks_doddy_sudrajat-vlyT_large.jpg
Eks Istri Singgung soal Nafkah Anak usai Doddy Sudrajat Pajang Foto Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/33/3054921/doddy_sudrajat-41To_large.jpg
Posting Foto Akad Nikah, Doddy Sudrajat Dituding cuma Gimmick demi Diundang Acara TV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3049234/dewi_zuhriati-qbOU_large.jpg
Dewi Zuhriati Bagikan Video Barang Peninggalan Vanessa Angel yang Sempat Disinggung Doddy Sudrajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/33/3048588/doddy_sudrajat-agze_large.jpg
Doddy Sudrajat Sebut Mendiang Vanessa Angel Belum Tenang karena 3 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3047981/doddy_sudrajat-3J2L_large.jpg
Doddy Sudrajat Kembali Ungkap Rasa Sakit Hati pada Keluarga Besan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement