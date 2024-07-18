Doddy Sudrajat Sambangi Makam Vanessa Angel dan Bibi, Khawatir Tak Terurus

JAKARTA - Ayah mendiang Vanessa Angel, Doddy Sudrajat, kembali berziarah ke makam putrinya, Vanessa Angel. Diketahui, Vanessa dan suaminya dimakamkan di Taman Makam Islam Malaka, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.



Kedatangan Doddy ke makam Vanessa diketahui untuk melakukan ziarah rutin. Selain itu, hari ulang tahun Gala Sky pada 14 Juli juga menjadi momentum Doddy bersama keluarganya melakukan ziarah ke makam Vanessa dan Febri Andriansyah alias Bibi.



"Biasanya kalau deddy ziarah itu kan ulang tahun Vanessa, ultah Gala, Idul Adha, Idul Fitri sama hari wafatnya mereka. Jadi setahun bisa lima kali deddy datang," ujar Doddy Sudrajat kepada wartawan belum lama ini.



Doddy mengaku ziarah kali ini sekaligus untuk mengecek kondisi makam sang anak. Sebab, belakangan ia menerima kabar bahwa makam Vanessa dan Bibi tak terurus.

Doddy Sudrajat Sambangi Makam Vanessa Angel dan Bibi, Khawatir Tak Terurus (Foto: Instagram/dodysoedrajat_1)



"Ada selentingan juga katanya makamnya Vanessa dan Vibi kotor, nggak keurus. Nah ini kita ke sini bersih kok, terawat," kata dia.



Doddy juga mengaku masih bersedih tiap kali melakukan ziarah. Ia juga mengingat banyak momen bahagia bersama almarhum.



"Harusnya kita bisa rayakan bersama ultah Gala. Terakhir deddy rayakan ultah Gala bersama Mayang di rumah tiga tahun yang lalu. Berarti itu umur 1 tahun. Abis itu nggak merayakan lagi," ujar dia.