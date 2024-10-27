Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Doddy Sudrajat Sebut Haji Faisal Ajukan Syarat jika Ingin Bertemu Gala Sky

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |16:50 WIB
Doddy Sudrajat Sebut Haji Faisal Ajukan Syarat jika Ingin Bertemu Gala Sky
Doddy Sudrajat Sebut Haji Faisal Ajukan Syarat jika Ingin Bertemu Gala Sky
A
A
A

JAKARTA - Doddy Sudradjat mengaku dipersulit Haji Faisal untuk bertemu sang cucu, Gala Sky. Seperti diketahui sepeninggalan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Gala berada di bawah pengasuhan Faisal dan keluarganya.

“Sulit banget mau ketemu saja. Tidak ada keleluasaan untuk saya bisa bertemu dengan Gala,” ujarnya dikutip dari Starpro Indonesia, pada Minggu (27/10/2024). 

Doddy Sudradjat mengatakan, keluarga Haji Faisal menerapkan satu syarat jika dirinya dan keluarga ingin bertemu Gala. Namun dia enggan membeberkan syarat apa yang diberlakukan keluarga besannya tersebut.

“Padahal kan Gala itu cucu daddy juga. Kenapa harus ada syarat? Sejak mereka memberlakukan syarat itu ya sudah. Daddy enggak mau datang lagi. Bukannya tidak rindu pada Gala ya,” katanya.

Karena itu, Doddy Sudrajat menunggu waktu untuk bisa bertemu dengan sang cucu. Juli silam, Doddy sempat mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Gala akan melupakannya setelah 2 tahun tidak bertemu.

Halaman:
1 2
