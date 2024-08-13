Doddy Sudrajat Sebut Mendiang Vanessa Angel Belum Tenang karena 3 Hal Ini

JAKARTA - Doddy Sudrajat kembali muncul setelah cukup lama diam usai hak asuh cucu pertamanya, Gala Sky Andriansyah, dimenangkan oleh keluarga sang besan, Haji Faisal. Masih sama seperti sebelumnya, Doddy kembali menyinggung soal ketenangan putrinya, Vanessa Angel, yang saat ini telah meninggal dunia.



Lewat akun Instagramnya, Doddy terlihat mengunggah ulang video wawancara Haji Faisal yang menyebut jika saat ini Vanessa Angel sudah tenang di alam sana. Menurutnya, Vanessa kini belumlah tenang.



"Dari mana anda bisa tahu almarhumah Vanessa anak saya sudah tenang di Surga..? Saya yang lebih tahu anak saya, daripada anda. Walaupun dia sudah meninggal, almarhumah Vanessa, anak saya belum tenang di atas sana," tegas Doddy.

Doddy Sudrajat Sebut Mendiang Vanessa Angel 'Belum Tenang" karena 3 Hal Ini (Foto: Instagram/dodysoedrajat_1)



Lebih lanjut, Doddy pun menjabarkan tiga hal yang menurutnya membuat Vanessa belum tenang di alam sana. Sebab sampai saat ini keluarga Haji Faisal dianggap masih menghalang-halangi dirinya dan Mayang untuk bertemu dengan sang cucu, Gala.



"Vanessa sangat sedih melihat orangtuanya dan adiknya tidak bisa bertemu Gala," ungkapnya.



Selain itu, Doddy juga sempat menyinggung soal harta benda peninggalan putrinya yang dikuasai oleh sang besan. Terlebih, Vanessa kini dimakamkan tidak di samping mendiang ibundanya.



"Vanessa sangat sedih melihat barang-barang dan benda-benda peninggalannya anda kuasai semua," paparnya.



"Vanessa sangat sedih karena tdk bisa dimakamkan di sebelah almarhumah mamanya," lanjutnya.



Melihat unggahan Doddy, netizen pun langsung memberikan penegasan soal poin utama dari komentarnya soal ketenangan Vanessa. Menurut netizen, sampai saat ini Doddy masih mengharapkan harta peninggalan dari sang putri.



Saking kesalnya, ada beberapa netizen yang meminta Doddy untuk menyusul Vanessa untuk menenangkan sang putri.