HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Doddy Sudrajat Kembali Ungkap Rasa Sakit Hati pada Keluarga Besan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |18:05 WIB
Doddy Sudrajat Kembali Ungkap Rasa Sakit Hati pada Keluarga Besan
Doddy Sudrajat Kembali Ungkap Rasa Sakit Hati pada Keluarga Besan (Foto: Instagram/dodysoedrajat_1)
A
A
A

JAKARTA - Doddy Sudrajat, ayah kandung Vanessa Angel, mendadak menyerang keluarga dari besannya, Haji Faisal. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram @lambe__danu, Doddy terlihat mengomentari postingan yang di repost Atta Halilintar dan berisi tulisan bahwa Vanessa sempat tak dapat restu saat dinikahi.

Lewat unggahannya, mantan suami Puput itu mengungkapkan rasa sakit hatinya pada keluarga sang besan. Pasalnya, dia merasa sama sekali tak dihargai saat anaknya hendak dinikahi oleh Febri Ardiansyah alias Bibi.

Doddy pun menyebut bahwa keluarga suami anaknya tak pernah datang ke kediamannya untuk meminta izin menikah. Bahkan lamaran pun sama sekali tak terjadi kala itu. 

Doddy Sudrajat Kembali Ungkap Rasa Sakit Hati pada Keluarga Besan (Foto: Instagram/lambe__danu)

"Orangtua mana yang tidak sakit hatinya, pada saat mereka ingin menikahkan putranya dengan putri saya 'Vanessa Angel’, tapi mereka tidak pernah datang ke rumah saya untuk melamar putri saya,” tulis Doddy dalam kolom komentar.

“Tidak ada proses lamaran layaknya orang yang ingin menikahkan putranya dengan putri saya Vanessa Angel,” sambungnya.

Lewat tulisannya, ayah dari Mayang Lucyana juga menyebut jika keluarga besannya tak memiliki adat istiadat.

“Mereka seperti keluarga yang tidak punya adat istiadat atau pura-pura nggak tahu," tegasnya.

 

