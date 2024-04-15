Doddy Sudrajat Ajak Mayang Ziarah ke Makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah

JAKARTA - Doddy Sudrajat mengajak putrinya, Mayang Lucyana Fitri untuk berziarah makam mendiang Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah di TPU Islam Malaka, kawasan Pesanggrahan Jakarta Selatan Minggu, 14 April 2024. Momen ziarah itu diabadikan Doddy Sudrajat melalui akun instagram miliknya @doddysoedrajat_1.

Dalam unggahannya, mantan suami Puput ini mengenakan baju koko berwarna hitam. Sedangkan Mayang mengenakan gamis berwarna hitam, lalu dibaluti dengan kain penutup kepala berwarna senada serta kacamata hitam.

Dihadapan makam kedua mendiang, Doddy dan Mayang menyirami air ke makam Vanness Angel maupun Febri Ardiansyah. Setelahnya, mereka pun membacakan doa untuk pasangan suami istri tersebut.

Dalam keterangan unggahannya, Doddy Sudrajat pun membeberkan alasannya melakukan ziarah ke makam Vanessa dan Febri Ardiansyah.

Doddy Sudrajat ziarah ke makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah (Foto: Instagram/dodysoedrajat_1)





"Ziarah ke makam almh.Vanessa dan alm.Bibi TPU Taman Malaka sama Mami Indahsari, Mami Anna dan Mba Yanti Alfatihah utk almh. Vanessa & alm.Bibi," tulis Doddy Sudrajat dalam akun instagram miliknya.

Sebagai pengingat, Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah mengalami kecelakaan di Tol Jombang arah Surabaya Km 672 mengendarai mobil pajero bernopol 1264 BJU. Akibat musibah itu membuat keduanya dinyatakan meninggal dunia di lokasi.

Beruntungnya dalam kejadian itu, Gala Sky, Siska Lorensa yang merupakan asisten rumah tangga Vanessa Angel serta sopir pribadinya, Tubagus Joddy selamat dari musibah tersebut.

(van)