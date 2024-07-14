Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher Kecewa Usai Dilarang Ambil Hasil Saweran Nge-DJ

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |19:45 WIB
JAKARTA - Nathalie Holscher mengungkapkan kekecewaannya usai Nge-DJ di salah satu kelab malam di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Sabtu, 13 Juli 2024. Bukan tanpa alasan, sebab dirinya heran lantaran dilarang mengambil hasil sawerannya saat nge-DJ.

Bahkan tangan timnya sampai ditepis oleh pihak kelab tersebut saat membawa uang saweran dalam kotak.

"Baru kali ini si janda satu ini nge dj di top1 Daan Mogot. Nge dj disawer, sawerannya gak boleh diambil, What!?" ucap Nathalie Holscher dalam video yang diunggah di akun Instagram @nathalieholcsher, Minggu (14/7/2024).

"Kek mana itu saweran yang kerja siapa oh my god saweran gak boleh diambil. Mantap," tambahnya.

Nathalie Holscher Kecewa Usai Dilarang Ambil Hasil Saweran Nge-DJ (Foto: Instagram/nathalieholscher)

Mantan istri Sule ini lalu memperlihatkan sebuah video saat salah seorang pihak kelab menepis tangan tim Nathalie Holscher

"Jadi nanti aku bakal skill videonya waktu kita mau ambil sawerannya di kotak. Ditepis nanti ada. Bekas aku kerja, ditepis," ungkap Nathalie Holscher.

Padahal, Nathalie Holscher juga akan membagikan hasil saweran tersebut kepada pihak-pihak lain.

"Saweran itu tau adab. Saya juga tau harus kasih beberapa ke resident dan MC tapi ini gak boleh diambil sama sekali," tulis Nathalie Holscher. 

 

