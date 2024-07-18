Hindia Bicara Potensi Lagu Bahasa Indonesia Didengar di Pasar Musik Dunia

JAKARTA - Musisi Baskara Putra atau dikenal dengan nama Hindia merasa bahwa platform musik digital bisa menjadi salah satu wadah untuk musisi mengenalkan karyanya dan memberikan dampak yang cukup luas. Apalagi platform musik digital saat ini bisa membawa namanya semakin dikenal hingga tembus ke mancanegara.

Melalui platform musik digital seperti Spotify, Hindia menemukan bahwa karya-karyanya dinikmati oleh pendengar dari beberapa negara dengan jumlah pendengar yang cukup stabil.

"Amazenya gak cuma pendengar lokal dari indonesia tapi muncul kota-kota yang gak pernah saya bayangin sebelumnya," ujar Hindia dalam jumpa pers acara Loud & Clear Press Briefing Spotify di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024.

Hindia Bicara Potensi Lagu Bahasa Indonesia Didengar di Pasar Musik Dunia (Foto: Nurul Amanah/MPI)

"Tiba-tiba ada pendengar yang stabil sekian jumlahnya di Kuala Lumpur, mulai ada dari Jepang, Taiwan, terbantu juga karena main di sana, sudah beberapa kali didatangi juga," sambungnya.



Melihat fenomena ini, Hindia pun optimis bahwa lagu-lagu dari musisi Indonesia, khususnya yang berbahasa Indonesia bisa didengarkan secara global, beredar di pasar musik dunia.



Bukan hanya sebagai wadah untuk memperkenalkan karya, berdasarkan pengalamannya ketika sedang manggung di luar negeri, Spotify ternyata juga membuka jalan mengenal insan musik di negara tersebut untuk memperluas networking.



"Sebenarnya dari sisi platformnya, fasilitasnya sudah ada semua, untuk provide. Kami tuh enggak hanya dibantu dari sisi punya katalog, most of the time, kadang kami ada di luar pasti di link up," ungkapnya.