JAKARTA - Juni memang telah berlalu. Namun ada tiga penyanyi cantik gelar lamaran di Juni 2025. Momen tersebut menjadi langkah awal bagi mereka untuk memasuki babak baru bernama pernikahan.

1. Raissa Ramadhani

3 Penyanyi Cantik Gelar Lamaran di Juni 2025. (Foto: Raissa Ramadhani dan Arbani Yasiz/Instagram/@arbaniyasiz)

Pelantun Seribu Pelukan ini menggelar lamaran mewah nan eksklusif dengan sang kekasih, Arbani Yasiz, pada 16 Juni 2025.

Pada momen itu, Raissa tampil cantik dalam balutan kebaya panjang berwarna cokelat yang bertabur payet. Sementara Arbani terlihat gagah dalam balutan beskap berwarna senada dengan Raissa.

“Terlalu banyak yang bisa disyukuri dari hari ini. Dikelilingi orang-orang tersayang, diikat dalam satu niat baik: lamaran kami,” ujarnya Arbani dalam unggahannya.

Setelah 4 tahun pacaran, Arbani Yasiz melamar Raissa secara personal di Tokyo, Jepang, pada 6 Maret 2025. Dalam foto unggahannya, sang aktor tampak berlutut sambil menyerahkan cincin untuk Raissa.

2. Brisia Jodie

3 Penyanyi Cantik Gelar Lamaran di Juni 2025. (Foto: Brisia Jodie dan Jonathan Alden/Instagram/@brisiajodie96)

Penyanyi cantik gelar lamaran di Juni 2025 berikutnya adalah Brisia Jodie dan sang kekasih, Jonathan Alden.

Pasangan ini diketahui menggelar lamaran resmi yang kental dengan adat Jawa, pada 21 Juni 2025. Pelantun Ternyata Hanya Kamu itu tampil cantik dalam kebaya hijau dan kain batik berwarna cokelat.

Sementara Jonathan, mengenakan beskap hijau yang dipadukan dengan kain batik senada dengan punya Brisia. “21.06.2025. Two hearts, one future,” ujar Brisia dalam unggahannya, pada 1 Juli 2025.

Jonathan Alden melamar Brisia Jodie di tengah hamparan salju Swiss, pada 8 Januari 2025. Celebrity chef 26 tahun tersebut memantapkan hatinya pada penyanyi jebolan Indonesian Idol itu setelah 8 bulan pacaran.