Ade Paloh Meninggal Dunia, Baskara Hindia Kenang Momen Sutradarai Video Klip Sore

JAKARTA - Dunia musik tanah air kembali berduka. Ade Paloh, vokalis dari band Sore, telah meninggal dunia pada hari ini, Selasa (19/3/2024) lantaran penyakit yang dideritanya.

Kepergian Ade Paloh tentu menyisakan duka mendalam bukan hanya bagi keluarga yang ditinggalkan melainkan juga insan musik tanah air. Salah satunya Baskara Putra alias Hindia.

Melalui unggahannya di Instagram Story, Hindia pun mengungkap bahwa dunia musik tanah air tentu akan berbeda ketika harus ditinggalkan oleh Ade Paloh.

"Bayangkan betapa berbedanya generasi musik saat ini tanpa mas Ade dan Sore?," ujar Hindia dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @wordfangs, Selasa (19/3/2024).

Baskara 'Hindia' kenang momen sutradarai video klip Sore (Foto: Instagram/wordfangs)

Hindia pun menuliskan ucapan belasungkawa dengan menyebut bahwa sosok Ade Paloh akan selalu dirindukan oleh insan musik tanah air dan para penggemarnya.