HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Rossa, Diva Indonesia yang Gugat Cerai Suami saat Konser

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |19:05 WIB
Biodata dan Agama Rossa, Diva Indonesia yang Gugat Cerai Suami saat Konser
Biodata dan Agama Rossa (Foto: Instagram/itsrossa910)
JAKARTA - Biodata dan agama Rossa belakangan banyak dicari oleh masyarakat. Hal tersebut berhubungan dengan pengakuan dirinya dalam podcast milik Denny Sumargo terkait rumah tangganya terdahulu dengan Yoyo 'Padi Reborn'.

Dalam video wawancaranya bersama Denny Sumargo, Rossa mengatakan bahwa surat gugatan cerainya sudah masuk ke Pengadilan bertepatan dengan momen saat dirinya menjalani konser di Kuala Lumpur pada Juni 2009. Nahasnya, sebelum gugatan tersebut dilayangkan, Rossa dan Yoyo telah satu tahun lebih pisah ranjang.

Berikut, biodata dan agama Rossa:

Rossa merupakan seorang penyanyi Indonesia yang memiliki nama lengkap Sri Rossa Roslaina Handiyani. Lahir di Malaysia pada 9 Oktober 1978, dia dikenal sebagai Diva Indonesia yang memiliki album terlaris sepanjang masa.

Biodata dan Agama Rossa (Foto: Instagram/itsrossa910)

Diketahui, Rossa sempat mendapatkan Multi-Platinum Award hingga Million Awards untuk album-albumnya. Bahkan dia pernah dibayar Rp150 juta hanya untuk membawakan satu buah lagu berjudul 'Sakura' dan Rp210 juta untuk 'Ayat Ayat Cinta'.

Tarif manggung Rossa sendiri diketahui tak hanya mahal di Indonesia. Tetapi juga beberapa negara lain seperti Malaysia dan Singapura.

Meski memiliki tarif manggung mahal, Rossa tetap dijuluki sebagai Ratu Konser di Indonesia. Sebab, dirinya dianggap cukup sering menggelar konser.

Rossa sendiri mengawali kariernya saat masih berusia 10 tahun dengan merilis album anak-anak bertajuk 'Gadis Ingusan' pada 1988. Namun, nama dari anak pasangan Ukas Hermawan dan Eni Kusmiani ini baru dikenal usai merilis album Nada-Nada Cinta di 1996.

 

Telusuri berita celebrity lainnya
