Rossa Sempat Merasa Tak Berguna Jadi Orangtua Tunggal

JAKARTA - Rossa dan putranya, Rizky Langit Ramadhan berbagi cerita mengenai kehidupan mereka kepada Denny Sumargo. Salah satu pembahasan yang cukup menyentuh hingga membuat Rossa menitikkan air matanya adalah saat Rizki merasa Rossa harus menghabiskan lebih banyak waktu di rumah setelah selama ini terlalu sibuk bekerja.

Densu sendiri mengamini perkataan Rizki. Dia merasa Rossa terlalu 'gila kerja' padahal Densu menilai Rossa sudah berhasil mencukupi kebutuhannya, bahkan lebih dari itu. Sesuai apa yang ada dalam pikiran Densu, 'kegilaan' Rossa dalam bekerja bukan lagi karena uang. Rossa pun mengamini hal itu serta mengungkap alasannya.

Rossa Sempat Merasa Tak Berguna Jadi Orangtua Tunggal

Rossa merasa dengan bekerja dirinya bisa menjadi sosok yang berguna bagi anaknya serta kedua orangtuanya. Sebab, Rossa sempat merasa tidak berguna sebagai ibu dan juga anak karena tak bisa memberikan kehidupan yang ideal.

Ideal menurut Rossa berarti bisa memberikan Rizki kehidupan dengan orangtua yang lengkap. Rossa tak bisa memberikan itu karena harus mengalami kegagalan dalam rumah tangganya dengan memutuskan bercerai.

"Dengan kerja gue bisa lebih merasa berguna, bukan masalah uangnya. Kadang-kadang soalnya gue gak merasa berguna, merasa gak ideal, adik-adik gue kan lengkap ya, suami-istri, punya anak, gue kan nggak," ungkap Rossa dikutip dari kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Selasa (16/7/2024).