Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rossa Sempat Merasa Tak Berguna Jadi Orangtua Tunggal

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |11:26 WIB
Rossa Sempat Merasa Tak Berguna Jadi Orangtua Tunggal
Rossa Sempat Merasa Tak Berguna Jadi Orangtua Tunggal
A
A
A

JAKARTA - Rossa dan putranya, Rizky Langit Ramadhan berbagi cerita mengenai kehidupan mereka kepada Denny Sumargo. Salah satu pembahasan yang cukup menyentuh hingga membuat Rossa menitikkan air matanya adalah saat Rizki merasa Rossa harus menghabiskan lebih banyak waktu di rumah setelah selama ini terlalu sibuk bekerja.

Densu sendiri mengamini perkataan Rizki. Dia merasa Rossa terlalu 'gila kerja' padahal Densu menilai Rossa sudah berhasil mencukupi kebutuhannya, bahkan lebih dari itu. Sesuai apa yang ada dalam pikiran Densu, 'kegilaan' Rossa dalam bekerja bukan lagi karena uang. Rossa pun mengamini hal itu serta mengungkap alasannya.

Rossa Sempat Merasa Tak Berguna Jadi Orangtua Tunggal
Rossa Sempat Merasa Tak Berguna Jadi Orangtua Tunggal

Rossa merasa dengan bekerja dirinya bisa menjadi sosok yang berguna bagi anaknya serta kedua orangtuanya.  Sebab, Rossa sempat merasa tidak berguna sebagai ibu dan juga anak karena tak bisa memberikan kehidupan yang ideal.

Ideal menurut Rossa berarti bisa memberikan Rizki kehidupan dengan orangtua yang lengkap. Rossa tak bisa memberikan itu karena harus mengalami kegagalan dalam rumah tangganya dengan memutuskan bercerai. 

"Dengan kerja gue bisa lebih merasa berguna, bukan masalah uangnya. Kadang-kadang soalnya gue gak merasa berguna, merasa gak ideal, adik-adik gue kan lengkap ya, suami-istri, punya anak, gue kan nggak," ungkap Rossa dikutip dari kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Selasa (16/7/2024). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051438/rossa-QSP5_large.jpg
7 Pria yang Pernah Dekat dengan Rossa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/205/3050770/rossa-jlsb_large.jpg
Rossa Ungkap Sisi Lain Ariel Noah: Bicara Panjang, Bisa Sangat Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/205/3050721/rossa-dZUy_large.jpg
Ariel Noah dan Rossa Ciptakan Suasana Romantis di Lagu Nada-Nada Cinta, Bidik Berbagai Generasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/205/3050359/rossa-FtxA_large.jpg
Rossa dan Ariel Noah Duet Perdana di Lagu Nada-Nada Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/33/3047324/rossa-iBsM_large.jpg
Deddy Corbuzier Akui Pernah Dekat dengan Rossa, Nggak Sampai Pacaran Karena Saling Ghosting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/206/3038777/rossa_garap_film_dokumenter-8p4c_large.jpg
Diam-Diam Rossa Garap Film Dokumenter, Buka-bukaan di GritteBukaPraktek
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement