Rossa dan Ariel Noah Duet Perdana di Lagu Nada-Nada Cinta

JAKARTA – Rossa memberikan kabar baik untuk para pencinta musik. Queen of Pop Indonesia ini merilis ulang lagu hits, Nada-Nada Cinta. Menariknya, kali ini Rossa berduet untuk pertama kalinya dengan Ariel Noah, menjadikan kolaborasi ini semakin spesial bagi para penggemar.

Proyek kolaborasi pertama Rossa dengan Ariel Noah berjalan lancar tanpa kendala, karena keduanya sudah lama bersahabat.

“Kita lagi launching single terbaru, Nada-Nada Cinta. Ini duet pertama kita yang akhirnya terjadi. Sudah lama kita omongin, tapi baru bisa selesai sekarang,” tutur Ariel Noah dan Rossa saat berbincang dengan Okezone.com di Musica Studios, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Menurut Rossa, proyek kolaborasi musik ini sudah lama mereka bicarakan, namun baru bisa terwujud sekarang.

“Kita berusaha biar bagus banget. Mudah-mudahan kalian suka. Kalian harus dengerin, pastinya,” ucap penyanyi bernama lengkap Nazril Irham ini.

Rossa pun menambahkan, “Yang pasti, ini adalah satu kolaborasi yang dinanti-nantikan sama aku sendiri. Aku ingin tahu gimana sih rasanya duet sama Ariel, vokal kita kan beda.”

Rossa dan Ariel Noah duet perdana. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Meskipun secara vokal berbeda, Rossa dan Ariel Noah berhasil menyamakan frekuensi di lagu Nada-Nada Cinta. Bahkan, mereka mampu menciptakan versi terbaru yang khas dari kolaborasi mereka.

Ariel dan Rossa berharap, Nada-Nada Cinta bisa menjadi lagu pilihan untuk momen romantis. “Jangan lupa dengerin Nada-Nada Cinta. Buat kalian di momen pernikahan, romantis-romantis gitu,” ujar Rossa.

Lagu Nada-Nada Cinta pertama kali dinyanyikan oleh Rossa pada 1996. Single ini diciptakan oleh Younky Soewarno dan Maryati ketika Rossa masih duduk di bangku SMA. Lagu tersebut dirilis ulang sebagai soundtrack film "All Access To Rossa 25 Shining Years," yang tayang di bioskop pada 1 Agustus lalu.

“Pas rekaman lagu ini di studio, jujur jadi bikin flashback waktu pertama kali Younky Soewarno directing. Nggak berasa udah 28 tahun aja aku nyanyiin lagu ini. Sekarang aku rilis ulang untuk film dokumenter perjalanan karier aku. Rasanya itu luar biasa banget buat aku,” kata Rossa.