Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rossa dan Ariel Noah Duet Perdana di Lagu Nada-Nada Cinta

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |22:05 WIB
Rossa dan Ariel Noah Duet Perdana di Lagu Nada-Nada Cinta
Rossa dan Ariel Noah duet perdana di lagu Nada-Nada Cinta. (Foto: Tuty Ocktaviany/Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Rossa memberikan kabar baik untuk para pencinta musik. Queen of Pop Indonesia ini merilis ulang lagu hits, Nada-Nada Cinta. Menariknya, kali ini Rossa berduet untuk pertama kalinya dengan Ariel Noah, menjadikan kolaborasi ini semakin spesial bagi para penggemar.

Proyek kolaborasi pertama Rossa dengan Ariel Noah berjalan lancar tanpa kendala, karena keduanya sudah lama bersahabat.

“Kita lagi launching single terbaru, Nada-Nada Cinta. Ini duet pertama kita yang akhirnya terjadi. Sudah lama kita omongin, tapi baru bisa selesai sekarang,” tutur Ariel Noah dan Rossa saat berbincang dengan Okezone.com di Musica Studios, Jakarta, Jumat (16/8/2024). 

Menurut Rossa, proyek kolaborasi musik ini sudah lama mereka bicarakan, namun baru bisa terwujud sekarang. 

“Kita berusaha biar bagus banget. Mudah-mudahan kalian suka. Kalian harus dengerin, pastinya,” ucap penyanyi bernama lengkap Nazril Irham ini. 

Rossa pun menambahkan, “Yang pasti, ini adalah satu kolaborasi yang dinanti-nantikan sama aku sendiri. Aku ingin tahu gimana sih rasanya duet sama Ariel, vokal kita kan beda.”

Rossa dan Ariel Noah duet perdana di lagu Nada-Nada Cinta. (Foto: Tuty Ocktaviany)
Rossa dan Ariel Noah duet perdana. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Meskipun secara vokal berbeda, Rossa dan Ariel Noah berhasil menyamakan frekuensi di lagu Nada-Nada Cinta. Bahkan, mereka mampu menciptakan versi terbaru yang khas dari kolaborasi mereka.

Ariel dan Rossa berharap, Nada-Nada Cinta bisa menjadi lagu pilihan untuk momen romantis. “Jangan lupa dengerin Nada-Nada Cinta. Buat kalian di momen pernikahan, romantis-romantis gitu,” ujar Rossa.

Lagu Nada-Nada Cinta pertama kali dinyanyikan oleh Rossa pada 1996. Single ini diciptakan oleh Younky Soewarno dan Maryati ketika Rossa masih duduk di bangku SMA. Lagu tersebut dirilis ulang sebagai soundtrack film "All Access To Rossa 25 Shining Years," yang tayang di bioskop pada 1 Agustus lalu.

“Pas rekaman lagu ini di studio, jujur jadi bikin flashback waktu pertama kali Younky Soewarno directing. Nggak berasa udah 28 tahun aja aku nyanyiin lagu ini. Sekarang aku rilis ulang untuk film dokumenter perjalanan karier aku. Rasanya itu luar biasa banget buat aku,” kata Rossa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051438/rossa-QSP5_large.jpg
7 Pria yang Pernah Dekat dengan Rossa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/205/3050770/rossa-jlsb_large.jpg
Rossa Ungkap Sisi Lain Ariel Noah: Bicara Panjang, Bisa Sangat Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/205/3050721/rossa-dZUy_large.jpg
Ariel Noah dan Rossa Ciptakan Suasana Romantis di Lagu Nada-Nada Cinta, Bidik Berbagai Generasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/33/3047324/rossa-iBsM_large.jpg
Deddy Corbuzier Akui Pernah Dekat dengan Rossa, Nggak Sampai Pacaran Karena Saling Ghosting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/206/3038777/rossa_garap_film_dokumenter-8p4c_large.jpg
Diam-Diam Rossa Garap Film Dokumenter, Buka-bukaan di GritteBukaPraktek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/612/3037189/rossa-kJBC_large.jpg
Rossa Ternyata Sering Pingsan saat Stres Akibat Masalah Percintaan, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement