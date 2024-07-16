Cerita Sedih Rossa Gugat Cerai Yoyo Padi saat Konser di Malaysia

JAKARTA - Rossa mengenang kembali momen saat dirinya menggugat cerai Suhendro Prasetyo alias Yoyo ‘Padi’, pada 30 Juni 2009. Dia mengaku, hal itu bertepatan dengan momen saat dirinya konser di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Saat itu, aku sedang make-up. Pengacaraku telepon dan bilang, ‘Mbak, surat cerainya sudah sampai di pengadilan ya’,” ujar pelantun Tegar itu dikutip dari podcast YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Selasa (16/7/2024).

Usai mengetahui kabar itu, Rossa harus naik panggung dan memulai konsernya. Menariknya, dia harus membawakan lagu Hati yang Kau Sakiti yang membuatnya semakin sedih.

“Jadi, (naik panggung) aku langsung nyanyi lagu itu. Dalam hati aku bilang, ‘Duh, kenapa harus nyanyi lagu ini sih?’” kata penyanyi asal Sumedang, Jawa Barat itu menambahkan.

Cerita Sedih Rossa Gugat Cerai Yoyo Padi saat Konser di Malaysia. (Foto: Instagram/@itsrossa910)

Sebelum melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, penyanyi bernama asli Sri Rosa Rosliana Handayani itu mengaku, sudah setahun pisah ranjang dengan Yoyo.

“Iya sebenarnya sebelum gugat cerai dan sidang, kami itu sudah pisah ranjang dan rumah juga. Sudah setahun lebih malah,” ujarnya.

Pernikahan Rossa dan Yoyo akhirnya diputus cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 14 Juli 2009. Kini, setelah 15 tahun bercerai, penyanyi 45 tahun itu mengaku, sudah bisa berdamai dengan kondisi.

Kini, dirinya dan Yoyo berusaha menjadi orangtua yang baik untuk anak semata wayang mereka, Rizky Langit Ramadhan. “Tidak ada orang yang mau bercerai. Tapi saat itu, pisah adalah skenario terbaik untuk kami,” katanya.