HOME CELEBRITY MUSIK

Ariel Noah dan Rossa Ciptakan Suasana Romantis di Lagu Nada-Nada Cinta, Bidik Berbagai Generasi

Kesya Fatharani Shafa , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |23:45 WIB
Ariel Noah dan Rossa Ciptakan Suasana Romantis di Lagu Nada-Nada Cinta, Bidik Berbagai Generasi
Ariel Noah dan Rossa ciptakan suasana santai dan romantis di lagu Nada-Nada Cinta. (Foto: Kesya Fatharani/Okezone.com)
JAKARTA – Rossa dan Ariel Noah menyapa penggemarnya lewat lagu lama yang dirilis ulang berjudul Nada-Nada Cinta. Di lagu tersebut, mereka mencoba menciptakan suasana santai dan romantis.

Rossa dan Ariel Noah baru saja merilis ulang lagu hits, Nada-Nada Cinta dalam sebuah kolaborasi spesial. Lagu ini pertama kali dinyanyikan Rossa pada 1996 dan kini dihadirkan kembali dengan sentuhan baru berkat duet perdana mereka. 

Proyek ini sudah lama dibicarakan oleh keduanya dan akhirnya terwujud dengan sukses. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghadirkan nuansa romantis bagi para pendengar, terutama untuk momen-momen spesial seperti pernikahan.

“Sebenarnya dalam proses pembuatan lagu ini, sengaja mengarahkan musiknya ke nuansa nostalgia yang disukai oleh anak-anak zaman sekarang. Ingin menciptakan suasana yang santai dan romantis,” ujar Rossa ditemui Okezone.com di Musica Studios, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Rossa pun mengingat kembali momen penting saat pertama kali merekam Nada-Nada Cinta untuk album debutnya pada 1996 dan sukses terjual lebih dari 750 ribu keping. Ini menjadi lagu terakhir yang dia rekam untuk album tersebut, sebuah proses yang disebut sebagai ‘lagu andalan’ yang sulit ditemukan saat itu.

Sementara itu, Ariel Noah mengaku merasa bosan dengan karya-karya lamanya yang monoton.  Dia sangat antusias untuk mengeksplorasi sesuatu yang baru bersama Rossa. 

“Ingin mencampurkan elemen nostalgia dari musik lama dengan tren modern,” ujar Ariel.

Terkait Ariel Noah yang menjadi pasangan duetnya kali ini, Rossa punya alasan khusus. Rossa menilai, Ariel memiliki talenta dan kharismanya luar biasa. Karakter vokal Ariel juga sangat unik, menjadikannya pilihan sempurna. 

 

