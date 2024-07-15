Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Berliana Lovell Sukses Bikin Kiper Lawan Terkecoh saat Lakukan Tendangan Penalti

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |06:23 WIB
Berliana Lovell Sukses Bikin Kiper Lawan Terkecoh saat Lakukan Tendangan Penalti
Berliana Lovell Sukses Bikin Kiper Lawan Terkecoh saat Lakukan Tendangan Penalti (foto: Nurul Amanah/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Berliana Lovell berhasil mencuri perhatian lewat aksi tendangan penaltinya di ajang Celebrity Mini Soccer. Ajang celebrity Mini Soccer sendiri merupakan rangkaian dari EUPHORIA FEST 2024 yang digelar pada Minggu, 14 Juli 2024 di Gor Soemantri, Jakarta Selatan

Bukan tanpa alasan, sebab tendangan penalti Berliana sukses menjebol gawang Teuku Rekaldi.

Dalam ajang mini soccer tersebut, Berliana Lovell memperkuat tim Plus bersama Aldi Taher, Dul Jaelani Sintya Marisca, dan yang lainnya. Bukan hanya berhasil menendang penalti, Berliana juga sukses mencetak satu gol yang membangkitkan semangat timnya usai tertinggal 2 poin di babak kedua dari lawannya, Tim Vision.

Mengenai keberhasilan tendangan penaltinya, Berliana melempar candaan dengan menyebut bahwa tendangan tersebut berhasil lantaran sebelum menendang di titik putih, Berliana mencoba merayu penjaga gawang, Teuku Rekaldi agar konsentrasinya buyar.

Berliana Lovell Sukses Bikin Kiper Lawan Terkecoh saat Lakukan Tendangan Penalti (foto: Nurul Amanah/MPI)


Rayuan maut Berliana ternyata berhasil memecah konsentrasi Rekaldi hingga gagal menepis tendangannya.

"Aku rayu-rayu, 'kamu ganteng banget, kapan ada waktu kita jalan', aku tendang bolanya eh gol," ujar Berliana Lovell di Gor Soemantri, Jakarta Selatan.

Selain merasa bahagia bisa meramaikan ajang mini soccer antar selebritis ini, Berliana juga merasa antusias karena sejak awal mereka dipertemukan dalam sesi latihan untuk menyatukan chemistry bersama tim.

"Tadi pertandingannya seru banget, aku ngegolin  satu, Sebelumnya juga latihan jadi kita tau harus apa," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, untuk menyambut partai final Piala Eropa 2024, Vision+ menggelar event sportainment bertajuk EUPHORIA FEST 2024. Salah satu rangkaian dari event EUPHORIA FEST 2024, yang menarik untuk disaksikan adalah Celebrity Mini Soccer yang berlangsung tanggal 14-15 Juli 2024 di Gor Soemantri, Jakarta Selatan.

 

