Arda Naff Panjatkan Doa Usai Tantri Kotak Jatuh dari Panggung

JAKARTA - Tantri Kotak mengalami kejadian tak mengenakan di atas panggung. Vokalis band Kotak ini terjatuh dari panggung setinggi dua meter usai ditarik fans yang bersalaman dengannya.

Tantri mengatakan dirinya baik-baik saja dan tak mengalami luka atas kejadian tersebut. Mengetahui hal itu, suami Tantri, Arda Naff pun buka suara.

Ia memanjatkan doa terdalam untuk sang istri di saat wanita terkasihnya pergi pekerja, termasuk saat bernyanyi di atas panggung.

“Titip istriku ya dalam menghibur, semoga terhindar dari musibah dan hal-hal tidak baik,” tulis Arda di akun Instagram-nya, @ardanaff.

Dalam postingan itu, Arda membagikan sederet potret dirinya dan sang istri termasuk saat tengah bernyanyi bersama. Arda mengatakan dirinya selalu merestui sang istri di setiap langkahnya saat bekerja.

Ia berharap Tantri bisa selalu baik-baik saja saat bekerja di luar rumah dan doa selalu baik bisa menyertai sang istri.

“Aku selalu restui dia dalam berkarya. Doakan kami juga,” tambah Arda.