Arda Naff Ulang Tahun di Tanah Suci, Tantri Panjatkan Doa Terbaik

JAKARTA - Tantri Syalindri alias Tantri Kotak dan Arda Naff tengah menunaikan ibadah haji. Perjalanan mereka di tanah suci pun terasa semakin istimewa sebab Arda berulang tahun pada 17 Juni 2024 saat mereka masih menjalani serangkaian ibadah sebelum kembali ke tanah air.

Melalui unggahannya, Tantri pun mengucapkan selamat ulang tahun dengan membagikan video kompilasi kesehariannya bersama sang suami saat berada di Tanah Suci. Salah satunya saat mereka duduk bersama dihadapan Kakbah.

"Selamat merayakan pergantian usia di Tanah Arafah, suamiku Arda," ujar Tantri dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @tantrisyalindri, Selasa (18/6/2024).

Melalui keterangan unggahannya pula, Tantri menuliskan pesan haru untuk sang suami yang merayakan ulang tahun dengan momentum istimewa yang begitu langa dan tentu didambakan banyak umat muslim lainnya. Tantri pun mengingatkan agar Arda tak lupa membahagiakan dirinya sendiri sebab selama ini Arda selalu membahagiakan banyak orang, termasuk dirinya dan orang-orang disekitar mereka.

"Allah memilihmu untuk dilahirkan kembali, diberikan kenikmatan waktu untuk berbicara pada diri, tanpa terdiktrasi karena kamu memiliki energi besar untuk selalu melayani orang lain namun lupa melayani diri sendiri. Ini waktunya untuk memanjakan dirimu dengan Allah di perjalanan usia barumu," ungkapnya.

Menutup pesannya itu, Tantri mengungkap bahwa dirinya sudah memanjatkan doa-doa terbaik untuk sang suami saat mereka melaksanakan wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji pada 15 Juni 2024.