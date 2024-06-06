Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tantri Kotak Sempat Drop saat Menjalani Ibadah Umrah Sebelum Haji

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |17:14 WIB
Tantri Kotak sakit saat jalani umrah sebelum Haji
Tantri Kotak sakit saat jalani umrah sebelum Haji (Foto: IG Tantri)
JAKARTA - Kabar tak mengenakan datang dari penyanyi Tantri Syalindri atau yang dikenal dengan Tantri Kotak. Saat di tengah momen menjalankan ibadah haji, kondisi tubuhnya sempat drop.

Hal itu ia sampaikan melalui postingannya di Instagram Story. Dalam unggahannya itu, vokalis Band Kotak mengunggah dirinya saat sedang menjalani pemeriksaan oleh dokter.

Tantri Kotak Sempat Drop saat Menjalani Ibadah Umrah Sebelum Haji

"Cek kesehatan dengan dokter Rio dan dokter Muslim yang sedang bertugas selama haji," tulis Tantri dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @tantrisyalindri, Kamis (6/6/2024).

Tantri menceritakan kondisinya sempat drop di tengah momen ibadah haji karena cuaca yang cukup panas di Tanah Suci. Belum lagi ia masuk ke dalam hotel yang sangat dingin dan konsumsi makanan yang berlemak.

"Fix padan butuh adaptasi jadinya drop," tambah Tantri.

Selain itu, ia juga mengaku terlalu bersemangat dengan euphoria yang terlalu diforsir untuk sholat berjamaah di masjid, sehingga tubuhnya belum terbiasa dan akhirnya drop.

"Padahal puncak haji belum tida, dimana trip kali i fokusnya untuk haji. Pesan dokter-dokter ini jangan diforsir di awal biar siap kondisi badan sehat saat puncak haji," sambung Tantri.

