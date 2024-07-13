Salshabilla Adriani Ungkap Perasaannya Jadi Istri Ibrahim Risyad: Happy tapi Capek

JAKARTA - Salshabilla Adriani tengah menikmati peran barunya sebagai istri Ibrahim Risyad. Dia mengaku, sangat bahagia setelah resmi menikah dengan lawan mainnya dalam series Jodoh Atau Bukan tersebut.

“Setelah menikah, kami baru selesai pindahan rumah. Jadi kalau ditanya perasaannya gimana, happy tapi capek banget,” ujarnya kepada awak media di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 11 Juli silam.

Salshabilla Adriani ungkap perasaannya jadi istri Ibrahim Risyad. (Foto: Instagram/@salshabillaadr)

Setelah melewati proses panjang menuju halal, Salshabilla menilai, pernikahan adalah hal yang layak dinantikan setiap perempuan. “Pernikahan sangat worth to wait. Sekarang aku senang banget karena ada tempat bersandar,” katanya.

Aktris 23 tahun tersebut kemudian menambahkan, “Insya Allah, kami dipersatukan dalam pernikahan sampai maut memisahkan. Sehingga bisa menikmati kebahagiaan ini sama-sama lebih lama.”

Salshabilla Adriani resmi dipinang aktor Ibrahim Risyad dalam sebuah pesta bernuansa intimate yang kental dengan adat Sunda dan Minangkabau. Ibrahim menyerahkan maskawin berupa uang tunai mengikuti tanggal pernikahan mereka.