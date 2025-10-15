Advertisement
DJ Panda Bungkam Usai Diperiksa Selama 4 Jam, Akui Ancam Erika Carlina?

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |18:20 WIB
DJ Panda usai pemeriksaan di Polda Metro Jaya
DJ Panda usai pemeriksaan di Polda Metro Jaya
JAKARTA - Disc Jockey (DJ) Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda telah diperiksa sebagai pelapor atas kasus dugaan pengancaman yang dilaporkan mantan kekasihnya, Erika Carlina, di Polda Metro Jaya pada Rabu (15/10/2025). 

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, DJ Panda diperiksa selama empat jam dari pukul 13.23 hingga 17.20 WIB. 

Begitu keluar ruangan penyidik, DJ Panda maupun kuasa hukumnya, Michael Sugijanto, memilih bungkam ketika ditanya awak media. 

"Kita ikuti proses hukumnya saja ya, itu saja," kata Michael Sugijanto selaku kuasa hukum sang musisi. 

DJ Panda yang mengenakan kemeja putih tersebut memilih untuk menyerahkan pernyataan resminya kepada tim kuasa hukum. 

