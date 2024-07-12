Salshabilla Adriani Ungkap Alasan Tutupi Rencana Pernikahan Selama Setahun

JAKARTA - Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad resmi menikah pada Minggu, 7 Juli 2024. Pernikahan mereka dinilai mengejutkan bagi publik lantaran dianggap mendadak dan diselenggarakan secara diam-diam.



Dalam sebuah program Indonesian Television Awards 2024, 10 Juli 2024, Salsha mengungkap bahwa pernikahan mereka ternyata sudah dipersiapkan sejak satu tahun lalu.



"Hampir satu tahun persiapannya,” ungkap Salsha.



Pada Kesempatan itu, bintang sinetron 'Bidadari Surgamu' ini membeberkan alasannya memilih untuk tidak mempublikasikan rencana pernikahan dengan Ohim. Rupanya, dia ingin menjaga niat-niat buruk dari orang lain.

Salshabilla Adriani Ungkap Alasan Tutupi Rencana Pernikahan Selama Setahun (foto: Instagram/salshabillaadr)



"Memang tidak di publish karena menghindari niat-niat buruk dari orang lain,” kata Salsha.



Selain itu, Salsha juga memiliki keyakinan bahwa lamaran belum tentu berujung pada pernikahan.



"Teruskan yang namanya lamaran belum tentu jodoh, karena manusia cuma bisa merencanakan” ujarnya