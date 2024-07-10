8 Aktris Cantik Pemeran Just Wanna Say I Love You, Banjir Visual

JAKARTA – Series Just Wanna Say I Love You telah memulai debutnya dengan mulus di Vision+ sejak 28 Juni 2024. Episode Mak Comblang yang menjadi pembuka bisa ditonton gratis melalui link ini.

Diangkat dari delapan lagu legendaris Band Potret era '90-an, series Just Wanna Say I Love You menyuguhkan cerita cinta menghangatkan hati. Kisahnya tak melulu tentang cinta antara pasangan, namun juga sahabat dan keluarga.

Kelebihan lain series ini adalah keberadaan para aktris muda yang menjadi pemeran utamanya. Siapa saja mereka? Yuk berkenalan dengan delapan aktris muda pemeran series Just Wanna Say I Love You berikut:

1. Zara Adhisty

Aktris muda berbakat ini dikenal lewat perannya dalam berbagai film populer, seperti Dua Garis Biru hingga Keluarga Cemara. Dalam Episode Mak Comblang, dia berperan sebagai Nina yang mengkhianti persahabatan dengan mencintai pria incaran sahabatnya sendiri.

2.Gabriella Ekaputri

Akting natural aktris jebolan ajang pencarian bakat ini bisa Anda tonton dalam episode Just Wanna Say I Love U. Dia digaet untuk berperan sebagai Tika yang bersahabat dengan Damar (Kevin Faulky) yang ternyata menaruh hati padanya.

3.Naomi Zaskia

Naomi Zaskia berperan sebagai Kinan dalam Episode Diam series Just Wanna Say I Love You. Karakter tersebut digambarkan sebagai perempuan mandiri yang terjebak dalam hubungan asmara tak sehat dengan kekasihnya.

4.Nasya Marcella

Sementara Nasya Marcella digaet untuk menghidupkan karakter Gina dalam Episode Mungkin. Karakter tersebut diceritakan menjalani hubungan asmara cukup serius dengan sang kekasih. Cobaan itu datang ketika mereka merencanakan pernikahan.

5.Yasamin Jasem

Aktris muda yang sedang naik daun ini siap memamerkan kualitas aktingnya dalam dua episode series Just Wanna Say I Love You: Mak Comblang dan Bagaikan Langit. Dalam dua episode itu, dia berperan sebagai Putri yang menyukai kakak kelasnya.

6.Yasmin Napper

Yasmin Napper berperan sebagai Nora dalam Episode Salah series Just Wanna Say I Love You. Karakter tersebut digambarkan sebagai perempuan cantik yang memiliki pemikiran sederhana. Namun di balik imejnya yang sempurna, Nora ternyata memiliki sebuah rahasia.

7.Cassandra Lee

Selanjutnya ada Cassandra Lee yang akan berperan sebagai Kimi dalam episode Terbujuk. Karakter ini digambarkan sebagai perempuan cantik yang dikenal fashionable dan memiliki lingkup pergaulan kelas atas.