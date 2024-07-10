Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

8 Aktris Cantik Pemeran Just Wanna Say I Love You, Banjir Visual

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |18:26 WIB
8 Aktris Cantik Pemeran <i>Just Wanna Say I Love You</i>, Banjir Visual
8 Aktris Cantik Pemeran Just Wanna Say I Love You. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Series Just Wanna Say I Love You telah memulai debutnya dengan mulus di Vision+ sejak 28 Juni 2024. Episode Mak Comblang yang menjadi pembuka bisa ditonton gratis melalui link ini.

Diangkat dari delapan lagu legendaris Band Potret era '90-an, series Just Wanna Say I Love You menyuguhkan cerita cinta menghangatkan hati. Kisahnya tak melulu tentang cinta antara pasangan, namun juga sahabat dan keluarga.

Kelebihan lain series ini adalah keberadaan para aktris muda yang menjadi pemeran utamanya. Siapa saja mereka? Yuk berkenalan dengan delapan aktris muda pemeran series Just Wanna Say I Love You berikut:

1. Zara Adhisty
Aktris muda berbakat ini dikenal lewat perannya dalam  berbagai film populer, seperti Dua Garis Biru hingga Keluarga Cemara. Dalam Episode Mak Comblang, dia berperan sebagai Nina yang mengkhianti persahabatan dengan mencintai pria incaran sahabatnya sendiri.

2.Gabriella Ekaputri
Akting natural aktris  jebolan ajang pencarian bakat ini bisa Anda tonton dalam episode Just Wanna Say I Love U. Dia digaet untuk berperan sebagai Tika yang bersahabat dengan Damar (Kevin Faulky) yang ternyata menaruh hati padanya.

3.Naomi Zaskia
Naomi Zaskia berperan sebagai Kinan dalam Episode Diam series Just Wanna Say I Love You. Karakter tersebut digambarkan sebagai perempuan mandiri yang terjebak dalam hubungan asmara tak sehat dengan kekasihnya.

4.Nasya Marcella
Sementara Nasya Marcella digaet untuk menghidupkan karakter Gina dalam Episode Mungkin. Karakter tersebut diceritakan menjalani hubungan asmara cukup serius dengan sang kekasih. Cobaan itu datang ketika mereka merencanakan pernikahan.

5.Yasamin Jasem
Aktris muda yang sedang naik daun ini siap memamerkan kualitas aktingnya dalam dua episode series Just Wanna Say I Love You: Mak Comblang dan Bagaikan Langit. Dalam dua episode itu, dia berperan sebagai Putri yang menyukai kakak kelasnya.

6.Yasmin Napper
Yasmin Napper berperan sebagai Nora dalam Episode Salah series Just Wanna Say I Love You. Karakter tersebut digambarkan sebagai perempuan cantik yang memiliki pemikiran sederhana. Namun di balik imejnya yang sempurna, Nora ternyata memiliki sebuah rahasia.

7.Cassandra Lee
Selanjutnya ada Cassandra Lee yang akan berperan sebagai Kimi dalam episode Terbujuk. Karakter ini digambarkan sebagai perempuan cantik yang dikenal fashionable dan memiliki lingkup pergaulan kelas atas. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/598/3067989/series_dendam-dnw5_large.jpeg
Cinta Laura dan Arya Vasco Tampil dengan Karakter Berbeda di Series Terbaru Vision+, Dendam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/598/3058713/vision_plus-ycNi_large.jpg
Keuntungan Paket Combo Mevvah Vision+ yang Bisa Dinikmati Pelanggan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/598/3058710/vision_plus-TWyR_large.jpg
Vision+ Kolaborasi dengan Viu Hadirkan Paket Combo Mevvah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/598/3049209/just_wanna_say_i_love_u-ryOW_large.jpg
Series Just Wanna Say I Love U Suguhkan Cerita Relate Lintas Generasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/598/3048622/montir_cantik-AVLG_large.jpg
Sinopsis Series Montir Cantik, Pencinta Otomotif Wajib Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/33/3047269/combo_mevvah-ierk_large.jpg
Dapatkan Akses Vision+ dan VIU Sekaligus Hanya dengan Rp49.000
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement